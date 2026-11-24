Clip cụ ông tổng tài yêu chiều vợ khiến dân mạng ghen tị. (Nguồn: @pklinh0812)

Trong clip, cụ ông tóc bạc, diện vest đen, sơ mi trắng, đeo kính, bước ra từ thang máy với vẻ mặt nghiêm nghị. Đứng chờ bên ngoài là bà vợ nhí nhảnh với những trò “quấy rối”, hết kéo tay, nắm tay, khoác tay đến bá cổ kéo chồng cùng xuống thang máy, miệng không ngớt cười đùa ríu rít.

Mặc vợ “náo loạn”, ông cụ không nở nụ cười hay hùa theo trò đùa nhưng vẫn mặc cho bà lôi kéo. Trước camera của cháu gái, bà vẫn trêu chồng đến cùng, cứ theo sát, chắn lối ông lão. Cháu gái bảo “ôm đi”, bà liền ôm chầm lấy chồng, khiến cho ông lão không còn giữ nổi vẻ mặt nghiêm trang nữa mà phải bật cười.

Đoạn clip được cô cháu gái đăng tải với dòng chú thích: “Lý do tôi chưa kết hôn, chính là vì thấy ông bà hạnh phúc cũng đủ rồi” thu hút 2 triệu lượt xem. Cư dân mạng ngưỡng mộ cách cặp vợ chồng già tương tác với nhau, cho thấy tình cảm giữa hai người rất tốt: “Cụ ông nhìn đúng kiểu tổng tài, mặt lạnh như tiền, quần áo lúc nào cũng chỉn chu, còn bà thì nhí nhảnh như cô gái mới yêu. Đáng yêu nhất là ông chẳng biến sắc, cứ để vợ thoải mái trêu”; “Tổng tài lạnh lùng sủng vợ đây chứ đâu, vẻ mặt bảy phần bất lực, ba phần cưng chiều kia nữa, ngôn tình quá đi”.

Dân mạng mong tuổi xế chiều cũng tìm được người yêu mình như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

“Người ta cứ nghĩ tình yêu lâu năm sẽ nhạt dần, nhìn hai cụ mới thấy không phải vậy. Đến tuổi này vẫn còn thích nắm tay, khoác vai, trêu đùa nhau ở hành lang, chẳng ngại cháu đang trêu”; “Tôi thích nhất biểu cảm của bà. Có lẽ hạnh phúc là sau vài chục năm chung sống, người bên cạnh vẫn là người mình muốn trêu ghẹo mỗi ngày”; “Xem clip mà tự nhiên thấy tiêu chuẩn chọn chồng của mình phải nâng lên một chút. Cần phải trong nóng ngoài lạnh như cụ”....

Khánh Vũ bình luận: “Cụ ông đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng. Nhìn khuôn mặt cứ tưởng khó gần, ai ngờ vợ muốn làm gì cũng chiều, bà kéo đi đâu thì đi theo đó. Còn cụ bà thì đáng yêu thật sự, nhìn cách bà chủ động trêu chồng mà thấy năng lượng tích cực lan sang cả người xem”.

Như Ý viết: “Tình cảm này phải đến từ sự hiểu thấu nhau, chắc hai người đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện mới giữ được sự vui vẻ như vậy. Xem xong chỉ muốn hỏi bí quyết để về già vẫn được chồng yêu chiều như thế nào! Hy vọng tình yêu của mình sau 30-40 năm nữa cũng không biến thành hai người chỉ biết hỏi nhau hôm nay ăn gì”.

Tố Uyên chia sẻ: “Không cần giàu có hay đẹp trai như tổng tài trong phim, chỉ cần đến lúc tóc bạc da mồi vẫn còn nắm tay vợ, không thấy những cử chỉ tình cảm của vợ là phiền phức. Bà cụ vui vẻ, tinh nghịch như thế chắc cũng vì ở bên một người khiến mình cảm thấy được yêu thương và an toàn. Mong sau có tình yêu đẹp như 2 ông bà”.

Vừa thả tim cho clip, nhiều cư dân mạng kể chuyện ông bà mình. “Ông bà ngoại tôi cũng giống hai cụ này. Ông tôi ngày trẻ nổi tiếng nghiêm khắc, ít nói, đi đâu cũng áo sơ mi đóng thùng, mặt lúc nào cũng nghiêm. Thế mà ở nhà, bà chỉ cần gọi một tiếng là ông bỏ cả việc đang làm để xem bà cần gì”, Minh Ngân chia sẻ.

Thành Dũng bình luận: “Bà tôi mất đã vài năm nhưng mỗi lần thấy những cặp vợ chồng già nắm tay nhau, tôi lại nhớ ông bà. Ngày còn sống, ông rất chiều bà, dù ngoài đường ông là người nghiêm nghị, ít cười. Bà thích đi dạo thì ông đi cùng, bà muốn ăn món gì ông lại tìm mua cho bằng được. Có hôm trời mưa, ông vẫn lội mưa đi mua đồ thích ăn. Thật đáng ngưỡng mộ”.