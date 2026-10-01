Clip con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh học bài gây chú ý

Đỗ Mỹ Linh quay lại hành trình học từ bé của con và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Titi - con gái Hoa hậu Việt Nam 2016 nhận được thiện cảm lớn từ mọi người bởi vẻ dễ thương cùng "tài năng" tấu hề khi mới 3 tuổi.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thường xuyên đăng tải những hình ảnh của con gái trên trang cá nhân và nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ. Bé Tuệ An được bố mẹ chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài thời gian được vú nuôi chăm, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh vẫn luôn sát sao nuôi dạy con.

Cận cảnh học bài của em bé Titi nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Clip: FBNV

Bé Tuệ An hiếm khi sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử, cô bé luôn được mẹ bày nhiều trò và còn được bố mẹ đưa ra ngoài tận hưởng không khí ngoài trời để không có thói quen nghiện đồ công nghệ.

Hình ảnh Titi và em bé Pam cùng con gái Á hậu Dương Tú Anh trong một lần 3 bà mẹ nổi tiếng hẹn hò đón thu. Ảnh: FBNV

Ngoài chăm sóc gia đình, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh còn có công việc tại tập đoàn gia đình chồng từ vài tháng nay và luôn cảm thấy may mắn, tự hào khi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Đỗ Mỹ Linh cũng tích cực xuất hiện trong nhiều sự kiện của các nhãn hàng hay thời trang.

Con gái Đỗ Mỹ Linh có tên là Tuệ An, sinh năm 2023. Từ khi chào đời, ái nữ nhà Hoa hậu Việt Nam 2016 thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét bé Titi (Tuệ An) sở hữu gương mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn và đường nét thừa hưởng vẻ đẹp từ cả bố lẫn mẹ.