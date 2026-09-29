Clip: Cô gái và cụ ông giằng co dữ dội trên tàu điện, lý do gây tranh cãi

Theo nội dung được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, trong đoạn video, một phụ nữ đang ngồi tại khu vực ghế dành cho nhóm hành khách cần được ưu tiên. Đối diện cô là một người đàn ông lớn tuổi.

(Video: Một vụ xô xát xảy ra giữa một phụ nữ trẻ và một người lớn tuổi tại khu vực ghế ưu tiên trên tàu điện ngầm. Nguồn: SBS)

Hai bên dường như xảy ra tranh cãi về chỗ ngồi. Người đàn ông chỉ tay về phía nữ hành khách, sau đó có hành động kéo quần áo và cố đưa cô ra khỏi ghế.

Nữ hành khách không đứng lên mà bám vào cột trên tàu để giữ vị trí. Khi người đàn ông tiếp tục kéo quần áo, cô dùng chân đá về phía đối phương để phản kháng.

Cuộc giằng co giữa hai người diễn ra ngay trên toa tàu, khiến những hành khách xung quanh chú ý. Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Một số ý kiến cho rằng nữ hành khách nên chủ động nhường ghế khi có người lớn tuổi. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng khu vực ghế ưu tiên không chỉ dành riêng cho người cao tuổi mà còn dành cho nhiều nhóm hành khách khác cần được hỗ trợ.

Theo Maeil Business Newspaper (MK), quy định của Hàn Quốc về việc hỗ trợ giao thông cho người yếu thế bao gồm người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người đi cùng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cùng những người gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, việc gọi đây đơn thuần là “ghế dành cho người cao tuổi” có thể chưa phản ánh đầy đủ mục đích của khu vực ghế ưu tiên.

Đáng chú ý, vụ tranh cãi mới cũng khiến truyền thông Hàn Quốc nhắc lại một sự việc nghiêm trọng từng xảy ra trên chính tuyến tàu điện ngầm số 2 cách đây 20 năm.

Ngày 18/8/2006, khi một đoàn tàu di chuyển giữa ga Nakseongdae và Bongcheon, hai người đàn ông khoảng 50 và 60 tuổi xảy ra tranh chấp liên quan đến ghế ngồi. Trong lúc giằng co, người đàn ông 60 tuổi ngã xuống sàn và bị thương nặng. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, người này sau đó tử vong trong quá trình điều trị.

Từ những vụ việc như trên, câu chuyện về cách ứng xử tại khu vực ghế ưu tiên trên phương tiện công cộng tiếp tục nhận được sự quan tâm tại Hàn Quốc. Tranh chấp chỗ ngồi vốn có thể bắt đầu từ một tình huống rất nhỏ, nhưng nếu hai bên không kiềm chế, sự việc có thể nhanh chóng trở nên căng thẳng và gây hậu quả đáng tiếc.

Đoạn video lần này cũng đang được chia sẻ rộng rãi, kéo theo nhiều tranh luận về việc sử dụng ghế ưu tiên cũng như cách hành xử giữa hành khách trên tàu điện ngầm.