Clip: Cô gái ngã xe máy trước mũi ô tô, tài xế phanh kịp nhưng diễn biến tiếp theo mới bất ngờ
Sau khi va chạm với xe máy phía trước, một cô gái bất ngờ ngã xuống đường đúng lúc ô tô đang đi tới. May mắn, tài xế kịp phanh dừng xe, tránh được tai nạn nguy hiểm. Tuy nhiên, tình huống sau cú ngã mới khiến nhiều người chú ý.
Sự việc xảy ra ngày 16/11 trên đường Xuân Thủy, Hà Nội, được camera hành trình của một ô tô ghi lại.
Theo hình ảnh trong video, cô gái điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với các phương tiện khác. Khi di chuyển, cô bất ngờ va vào đuôi chiếc xe máy phía trước, khiến phương tiện loạng choạng rồi đổ nghiêng xuống mặt đường.
Đáng chú ý, cú ngã xảy ra đúng lúc chiếc ô tô gắn camera hành trình đang tiến tới. Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế nhanh chóng xử lý và phanh dừng kịp thời, tránh va chạm với người và xe máy vừa ngã.
Sau sự cố, cô gái cố gắng dựng xe dậy nhưng liên tục gặp khó khăn. Nguyên nhân là chiếc áo chống nắng mặc ngược bị vướng víu, khiến cô không thể tự đưa phương tiện lên.
Chứng kiến sự việc, tài xế ô tô đã xuống xe, hỗ trợ cô gái dựng xe và đưa phương tiện vào lề đường.
Tình huống là lời nhắc nhở người tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và mặc trang phục gọn gàng, tránh để quần áo hoặc phụ kiện gây vướng víu khi điều khiển phương tiện.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/clip-co-gai-nga-xe-may-truoc-mui-o-to-tai-xe-phanh-kip-nhung-dien-bien-tiep-theo-moi-bat-ngo-56362.html