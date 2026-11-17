Sự việc xảy ra ngày 16/11 trên đường Xuân Thủy, Hà Nội, được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo hình ảnh trong video, cô gái điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với các phương tiện khác. Khi di chuyển, cô bất ngờ va vào đuôi chiếc xe máy phía trước, khiến phương tiện loạng choạng rồi đổ nghiêng xuống mặt đường.

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc cô gái ngã xe máy ngay trước đầu ô tô trên đường Xuân Thủy, Hà Nội. Nguồn: Văn Sửu

Đáng chú ý, cú ngã xảy ra đúng lúc chiếc ô tô gắn camera hành trình đang tiến tới. Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế nhanh chóng xử lý và phanh dừng kịp thời, tránh va chạm với người và xe máy vừa ngã.

Sau sự cố, cô gái cố gắng dựng xe dậy nhưng liên tục gặp khó khăn. Nguyên nhân là chiếc áo chống nắng mặc ngược bị vướng víu, khiến cô không thể tự đưa phương tiện lên.

Chứng kiến sự việc, tài xế ô tô đã xuống xe, hỗ trợ cô gái dựng xe và đưa phương tiện vào lề đường.

Tình huống là lời nhắc nhở người tham gia giao thông cần giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát và mặc trang phục gọn gàng, tránh để quần áo hoặc phụ kiện gây vướng víu khi điều khiển phương tiện.