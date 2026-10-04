Clip: Cô gái bị xe container chèn trúng, diễn biến tiếp đó gây sốc

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: MXH)

Theo camera an ninh ghi lại, cô gái băng qua đường đúng lúc xe container đang rẽ phải. Hậu quả, bánh xe container chèn trúng xe đạp điện. Cô gái ngã xuống và bò ra khỏi gầm xe. May mắn, tài xế container cũng phát hiện và dừng xe lại. Nhờ đó, cô gái đã giữ được tính mạng an toàn, còn chiếc xe đạp điện có lẽ bị hư hỏng nặng.

Đoạn clip khiến nhiều người không khỏi thót tim bởi chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát, cô gái đã rơi vào tình huống có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt, khi di chuyển gần các phương tiện có kích thước lớn như xe container, người đi xe máy, xe đạp điện cần hết sức cẩn trọng bởi tài xế có thể không quan sát được toàn bộ khu vực xung quanh xe.

Trong tình huống trên, việc chiếc xe container đang thực hiện thao tác rẽ phải càng khiến khoảng cách giữa hai phương tiện trở nên nguy hiểm. Người điều khiển xe đạp điện nếu chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ và tránh đi sát đầu hoặc bên hông xe lớn có thể hạn chế đáng kể nguy cơ xảy ra va chạm.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây cũng là lời nhắc nhở với những người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe đạp điện, về việc quan sát kỹ trước khi sang đường và không chủ quan khi đi gần xe tải, xe container.