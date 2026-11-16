Clip: Chuẩn bị phá dỡ nhà, gia chủ phát hiện cảnh tượng nổi da gà dưới nền: Trăn khổng lồ dài 4m cùng hàng chục con non

Sự việc được ghi nhận tại khu vực Musi 2, thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Theo thông tin được đăng tải, con trăn được phát hiện tại một ngôi nhà thuộc khu vực Jalan Syakyakirti, Lorong Rajawali, phường Karang Jaya, quận Gandus, ngày 7/11.

Phát hiện xảy ra khi ngôi nhà của một người dân tên Masjaya chuẩn bị được phá dỡ để san lấp. Trong quá trình kiểm tra khu vực bên dưới nền nhà, người dân bất ngờ nhìn thấy một con trăn có kích thước lớn đang ẩn náu.

Khoảnh khắc người dân phát hiện trăn khổng lồ dài khoảng 4m cùng hàng chục quả trứng và trăn con dưới nền nhà tại Indonesia. Nguồn: Sumatera Ekspres

Con vật được xác định dài khoảng 4m. Tuy nhiên, điều khiến những người chứng kiến kinh ngạc hơn cả là sự xuất hiện của khoảng 50 quả trứng cùng 30 con trăn non tại khu vực này.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy con trăn khổng lồ nằm trong khoảng trống bên dưới nền nhà. Việc phát hiện cả trăn trưởng thành, trứng và trăn con ngay trong khu dân cư khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Ông Jufriansyah, trưởng tiểu khu Gandus, xác nhận vụ việc và cho biết con trăn được phát hiện tại nhà của Masjaya khi công trình chuẩn bị được tháo dỡ.

Theo ông, sự xuất hiện của hàng chục con trăn non khiến người dân vô cùng kinh ngạc. Đáng chú ý, một con trăn nhỏ thậm chí được cho là đã bò vào chiếc túi của cháu trai chủ nhà.

Sau sự việc, ông Jufriansyah khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ rắn và các loài động vật hoang dã xuất hiện quanh khu dân cư. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mọi người cần giữ bình tĩnh, tránh hoảng loạn khi phát hiện những con vật này.

Bên cạnh đó, người dân được khuyên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, kiểm tra những khu vực tối tăm, ẩm thấp và các khoảng trống có thể trở thành nơi trú ẩn của động vật hoang dã.

Việc phát hiện một con trăn dài tới 4m cùng hàng chục quả trứng và con non ngay dưới nền nhà là tình huống hiếm gặp, đồng thời cho thấy những khoảng không gian ít được kiểm tra trong nhà có thể trở thành nơi động vật hoang dã trú ngụ.