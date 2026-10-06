Clip chồng đánh vợ giữa đường lúc nửa đêm ở Quy Nhơn: Người trong cuộc tiết lộ nguyên nhân bất ngờ

Chiều 6/10, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cho biết trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị đang xác minh, xử lý vụ việc liên quan đoạn clip ghi cảnh một người phụ nữ bị hành hung trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một thanh niên đánh người phụ nữ trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Hình ảnh ghi lại sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo kết quả xác minh bước đầu, người phụ nữ trong clip là chị L.T.Y.N. (sinh năm 2002), người đánh chị là chồng, T.V.L. (sinh năm 1998), cùng ở phường Quy Nhơn Nam.

Liên quan đến vụ việc, chị N. cho biết trên báo Thanh Niên, tối 5/10, vợ chồng chị đi ăn tại một quán nhậu. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6/10, hai người xảy ra cãi vã nên anh L. bỏ về phòng trọ trên đường Thành Thái (phường Quy Nhơn Nam).

Sau đó, chị N. về đến phòng trọ nhưng gọi cửa anh L. không mở. Gần 1 giờ ngày 6/10, chị N. đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ (đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam).

Khi đến một căn nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, chị N. bị chồng đuổi theo. Hai người xảy ra xô xát, anh L. có hành vi đánh, đá chị N.

Trong lúc tuần tra, tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam phát hiện vụ việc nên mời chị N. và anh L. về trụ sở làm việc.

Cơ quan công an cho biết vụ việc không gây thương tích nghiêm trọng. Chị N. bị trầy xước nhẹ ở vùng mặt, không phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe và tinh thần của hai vợ chồng ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.