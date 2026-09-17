Clip: Chở vật thể lạ không đầu trên phố, người đàn ông khiến ai cũng bàng hoàng

Một đoạn clip cũ bất ngờ được cư dân mạng đào lại, ghi lại cảnh người đàn ông chạy xe máy chở theo một vật thể không đầu phía sau. Hình ảnh này từng khiến nhiều người đi đường hoảng hốt trước khi nhận ra sự thật.

(Video ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười của người đàn ông)

Theo đoạn clip, người đàn ông điều khiển xe máy giữa phố, phía sau chở theo một vật thể có màu vàng, hình dáng khá đặc biệt và không có phần đầu. Khi chiếc xe di chuyển trên đường, nhiều người đi ngang không khỏi ngoái nhìn vì tò mò.

Ở khoảng cách khá xa, vật thể này càng khiến người chứng kiến khó xác định đó là gì. Có người tỏ ra hoang mang, trong khi những người khác cố nhìn kỹ để tìm câu trả lời.

Chỉ đến khi chiếc xe tiến lại gần, mọi người mới có thể nhận ra vật thể phía sau thực chất là một con bò đã được làm sẵn. Nhiều khả năng con bò đang được vận chuyển từ lò mổ đến một nhà hàng hoặc địa điểm khác để chế biến, dù thông tin cụ thể về hành trình này không được xác nhận.

Vật thể lạ không có đầu sau xe người đàn ông... hóa ra là con bò đã được làm sạch sẵn, có lẽ, con bò này đang được vận chuyển đến nhà hàng để chế biến thành những món ngon. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc “nhìn xa hết hồn, nhìn gần mới biết” khiến đoạn clip từng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Khi được chia sẻ lại, tình huống một lần nữa khiến dân mạng bàn luận rôm rả.

Nhiều ý kiến hài hước cho rằng ban ngày còn có thể nhìn rõ để nhận ra đó là con bò, chứ nếu bắt gặp hình ảnh này vào ban đêm, trên một đoạn đường vắng và thiếu ánh sáng, có lẽ người đi đường sẽ được phen giật mình.

Dù chỉ là một màn vận chuyển thực phẩm khá đặc biệt, hình ảnh trong đoạn clip vẫn tạo ra cảm giác bất ngờ cho người chứng kiến bởi vật thể được nhìn từ xa hoàn toàn không giống những gì mọi người tưởng tượng ban đầu.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:

“Anh tài xế chở hàng mà khiến cả phố được phen hồi hộp.”

“Đoạn đầu căng thẳng như phim, đoạn cuối lại thành chuyên mục ẩm thực.”

“Tôi xin lỗi vì đã nghĩ xa quá, hóa ra chỉ là một chuyến giao hàng.”