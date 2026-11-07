CLIP: Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ ở công ty sản xuất đồ gỗ tại TPHCM

Clip hiện trường vụ cháy (Video Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 hôm nay (7/11), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại công ty sản xuất đồ dùng bằng gỗ trên đường Tân Phước Khánh 40, phường Tân Khánh, TPHCM.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh tìm cách tiếp cận, dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khu nhà xưởng có diện tích hàng trăm mét vuông. Trong quá trình cháy, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra khiến người dân khu vực hoảng sợ.

Lo ngại đám cháy lan sang các khu vực lân cận, nhiều người dân đã kéo vòi nước hỗ trợ chữa cháy, đồng thời khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn.

2. Khói đen bốc cao từ khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông trong vụ cháy. ﻿Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy khu vực 32 thuộc PC07, Công an TPHCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Đến gần 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra các khu vực bên trong nhà xưởng để ngăn lửa bùng phát trở lại.