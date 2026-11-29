Clip đám cháy. Clip: Nguyễn Thắng

Vào khoảng 20h20 hôm nay (29/11), một vụ cháy xảy ra ở cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại hiện trường có 6 - 7 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai các phương án dập lửa. Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng để đảm bảo công tác cứu hỏa.

Đến khoảng 21h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, tại hiện trường khói đen vẫn bốc ngùn ngụt.

Nhiều phương tiện được đưa tới hiện trường để dập lửa

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Bắc Giang cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.