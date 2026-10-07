Clip: Cháu gái được cầu hôn, người dì trở thành tâm điểm vì sự bối rối

Theo The People, gia đình tụ tập tại nhà mẹ Brando, nơi bà ngoại cô đang chuẩn bị món paella - một món ăn truyền thống trong gia đình mà Brando cho biết cụ ngoại cô từng nấu.

Bạn trai Brando đã bí mật bàn bạc với mẹ cô về việc xin phép bà để tiến tới hôn nhân. Brando biết cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra nhưng không hề hay biết rằng ngay sau đó bạn trai sẽ cầu hôn cô.

Sau đó, em gái 6 tuổi của Brando bước tới, mang theo một chiếc túi nhỏ và đưa cho bạn trai cô chiếc hộp đựng nhẫn. “Đó là lúc tôi nhận ra anh ấy thực sự sắp cầu hôn mình”, Brando nhớ lại.

Mẹ cô là người thân duy nhất biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Vì vậy, ông bà của Brando và người dì mà cô yêu quý đều hoàn toàn bất ngờ trước màn cầu hôn.

Đoạn video được đăng trên TikTok với chú thích: “Khi dì bạn không hề biết mình sẽ xuất hiện giữa màn cầu hôn.” Trong video, người dì ban đầu đang ngồi trên ghế sofa, trước khi nhận ra mình vô tình chiếm một vị trí ngay giữa khung hình.

(Video ghi lại sự việc đáng yêu. Nguồn: The People)

Khi Brando và vị hôn phu tương lai tập trung vào nhau, người dì bắt đầu tìm cách di chuyển ra khỏi khung hình. Thậm chí, bà ngoại của Brando ở phía sau cũng tham gia, liên tục nói với bà: “Ra khỏi đó đi, ra khỏi đó!”

Brando không hề nhận ra “màn phụ” đang diễn ra phía sau vì màn cầu hôn diễn ra quá nhanh. Cô cho biết vị hôn phu “cực kỳ hồi hộp”, còn bản thân quá bất ngờ nên hoàn toàn không để ý đến những nỗ lực né camera của người dì.

Mãi đến khi cả gia đình xem lại đoạn video sau đó, Brando mới biết chuyện. “Chúng tôi cười lăn vì phản ứng của dì hoàn toàn tự nhiên”, Brando nói, đồng thời cho biết phản ứng của những người thân khác cũng xuất hiện trong nền video.

Sau đó, cả gia đình trêu người dì rằng nỗ lực thoát khỏi khung hình không những không thành công mà còn khiến bà trở thành một phần không thể thiếu của đoạn video.

“Dì sẽ xuất hiện mãi mãi trong video này. Đây là một video vĩnh viễn, dì sẽ luôn là một phần trong đó”, Brando nhớ lại câu nói đùa của mình.

Sự bối rối của người dì khi không biết trước màn cầu hôn sẽ diễn ra. Ảnh cắt từ clip

Brando cho biết người dì đã xuất hiện trong hầu hết những cột mốc quan trọng của cuộc đời cô ngay từ khi cô mới chào đời. Vì vậy, việc bà vô tình xuất hiện trong đoạn video cầu hôn lại càng trở nên ý nghĩa.

Người dì có mặt bên cạnh bố mẹ Brando khi cô chào đời và thậm chí còn quay lại khoảnh khắc cô được sinh ra. Sau này, bà cũng góp phần nuôi nấng Brando. “Dì là một người rất, rất quan trọng trong cuộc đời tôi”, Brando nói.

Vì vậy, việc người dì vô tình trở thành một nhân vật nổi bật trong một khoảnh khắc quan trọng khác của cuộc đời Brando, dù đã cố hết sức để tránh camera, cuối cùng lại khiến đoạn video trở nên ý nghĩa hơn.