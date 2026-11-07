Clip: Cậu bé đi xe máy thiếu quan sát, đâm vào ô tô đang đỗ
Một cậu bé điều khiển xe máy điện từ trong ngõ đi ra đường lớn. Do mải tháo mũ và thiếu quan sát, cậu bé đã va chạm với một ô tô đang dừng, đỗ đúng chiều.
Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng. Ở khoảnh khức trước lúc xảy ra va chạm, cậu bé lái xe máy điện có phát hiện chiếc ô tô phía trước, sau đó vội đánh lái để tránh nhưng không kịp. Cú va chạm khiến cậu bé ngã xuống đường nhưng sau đó vẫn có thể tự đứng dậy và thương lượng với chủ xe ô tô.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/clip-cau-be-di-xe-may-thieu-quan-sat-dam-vao-o-to-dang-do-post1892308.tpo