Clip: Cậu bé đi xe máy thiếu quan sát, đâm vào ô tô đang đỗ

Vụ việc xảy ra tại Hải Phòng. Ở khoảnh khức trước lúc xảy ra va chạm, cậu bé lái xe máy điện có phát hiện chiếc ô tô phía trước, sau đó vội đánh lái để tránh nhưng không kịp. Cú va chạm khiến cậu bé ngã xuống đường nhưng sau đó vẫn có thể tự đứng dậy và thương lượng với chủ xe ô tô.

Lê Tuấn