Clip: Cảnh sát vũ trang vây bắt 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Tối 26/10, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến 20h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát vũ trang Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Tp.Hải Phòng vẫn đang bao vây 2 đối tượng có vũ khí cố thủ trên nóc một ngôi nhà tại địa phương.

Lực lượng chức năng triển khai bao vây từ chiều cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Hà Long đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án bao vây, bắt giữ các đối tượng. Đồng thời, địa phương tổ chức tiếp tế hậu cần, nước uống phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà nơi các đối tượng cố thủ cao 2 tầng, nằm trên khu đất sát Quốc lộ 217B, tách biệt với khu dân cư và xung quanh là đồng ruộng.

Cảnh sát tổ chức bao vây bắt giữ 2 đối tượng cầm hung khí cố thủ trên nóc nhà ở Thanh Hóa.

Xung quanh ngôi nhà, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Tp.Hải Phòng được trang bị vũ khí, triển khai bao vây các đối tượng.

Trên mái nhà, 2 đối tượng vẫn ngồi cố thủ ngay cạnh két nước, tay cầm kiếm và di chuyển quanh khu vực mái. Các đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng ma túy.

Khi biết tin, hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến theo dõi lực lượng công an vây bắt. Lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở người dân rời xa khu vực làm nhiệm vụ để bảo đảm an toàn.

Theo người dân địa phương, căn nhà này được một nhóm đối tượng quê ở Hải Phòng thuê cách đây nhiều ngày. Trưa 26/10, khi công an ập vào, 2 đối tượng nam giới đã tháo chạy lên mái nhà cố thủ.

Ngôi nhà các đối tượng cố thủ nằm cách xa nhà dân, cạnh đồng ruộng.

Cảnh sát cơ động trang bị vũ trang vậy chặt xung quanh ngôi nhà.

Đối tượng cầm kiếm di chuyển trên mái nhà.

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh ngôi nhà từ chiều 26/10.

Lực lượng cảnh sát vây ráp xung quanh ngôi nhà 2 đối tượng cố thủ.

Hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ kéo tới xem, lực lượng công an phải nhiều lần nhắc nhở người dân rời xa khu vực làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn.