Clip cảnh sát cơ động kịp thời cứu bé trai gặp tai nạn nằm giữa Quốc lộ 1A

Theo tin từ lực lượng Phòng chống tội phạm - Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h ngày 22/9, trên đường trở về sau chuyến công tác, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện một cháu bé bị tai nạn giao thông nằm giữa đường.

Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, làm tổ trưởng. Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm được phát hiện, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung để cấp cứu.

Nhờ được phát hiện và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, tình trạng đe dọa tính mạng được khắc phục.

Cháu bé được xác định là Phùng Gia Hưng, sinh năm 2022, trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi biết con trai được các chiến sĩ công an phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Phạm Thanh Vân, sinh năm 1998, mẹ cháu Hưng, bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn đến toàn thể tổ công tác.

Trong tình huống khẩn cấp, sự có mặt đúng lúc cùng hành động nhanh chóng của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã giúp cháu bé được cấp cứu kịp thời, có thêm cơ hội vượt qua nguy hiểm.