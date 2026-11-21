Bờ Nam kênh Đôi trước ngày thực hiện cuộc đại di dời để triển khai siêu dự án chỉnh trang đô thị. Video: Quốc Anh

Dự án chỉnh trang đô thị bờ Nam kênh Đôi đoạn 2 từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân (bên trái) có tổng mức đầu tư hơn 13.608 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 10.000 tỷ đồng.

Chỉ riêng đoạn 2, dự kiến TPHCM phải thu hồi khoảng 11ha đất, ảnh hưởng đến 2.060 trường hợp. Trong số này, có 2.042 trường hợp bị giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần.

Khi hoàn thành đoạn 2 sẽ có khoảng 2,1km kè dọc bờ Nam kênh Đôi, song song với tuyến kè đang được thi công ở bờ Bắc. Đường Phạm Thế Hiển cũng được mở rộng lên 30m. Riêng phía dãy nhà số lẻ, dự kiến giải tỏa thêm 4m. Mỗi bên đường có lề rộng 4m. Cùng với đó là hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh và chiếu sáng.

Hai cầu Hiệp Ân và cầu Mật cũng được mở rộng để tăng khả năng lưu thông.

Với những hộ dân sống lâu năm ven kênh, việc di dời đồng nghĩa phải rời khỏi nơi gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Mỗi căn nhà có một hoàn cảnh, nguồn gốc pháp lý và nhu cầu tái định cư khác nhau.

Sống nhiều năm ở khu vực ven kênh Đôi, ông Đỗ Thanh Hùng, 65 tuổi, hiện có bốn nhân khẩu trong căn nhà rộng khoảng 40m². Căn nhà được kê khai nhà đất từ năm 1999. Tính cả bên nội và bên ngoại, gia đình ông có ba căn nhà thuộc diện giải tỏa trắng. Trong đó, nhà của gia đình vợ ông có nguồn gốc pháp lý tương tự. Ông mong muốn có căn hộ tái định cư để gia đình có nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Trong hai ngày 17 và 18/11 vừa qua, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng, TPHCM đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi đoạn 1 và đoạn 2. Ông Ngô Văn Được, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết hội nghị đã lắng nghe, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; trực tiếp trao đổi, giải đáp cặn kẽ các thắc mắc để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cộng đồng dân cư.

Theo thông tin tại hội nghị, UBND TPHCM đã phân bổ quỹ nhà tái định cư cho dự án tại khu đất số 400 Nguyễn Duy. Hiện dự án xây dựng nhà tái định cư đang trong giai đoạn lập chủ trương đầu tư.

Với người dân nằm trong diện thu hồi đất, việc sớm công bố phương án bồi thường, giá căn hộ và điều kiện bố trí tái định cư là điều rất cần thiết. Đây cũng là cơ sở để các hộ chủ động chuẩn bị, sắp xếp cuộc sống trước thời điểm bàn giao mặt bằng.

Theo kế hoạch, để thực hiện đoạn 2, địa phương phải bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM vào ngày 31/3/2027. Công trình dự kiến khởi công trong quý III/2027 và thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

Giải tỏa, di dời hơn 6.000 hộ dân Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, từ cầu Rạch Ông (phường Chánh Hưng) đến hết tuyến bờ Nam kênh Đôi (phường Bình Đông). Tổng chiều dài khu vực chỉnh trang khoảng 8,8 km. Các dự án tập trung di dời nhà ở ven kênh, xây dựng kè, mở rộng đường Phạm Thế Hiển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh và các công trình giao thông, góp phần cải thiện điều kiện sống, môi trường và khả năng tiêu thoát nước. Cụ thể, đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật dài khoảng 1,2 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.870 tỷ đồng; thu hồi khoảng 6,13 ha đất, ảnh hưởng khoảng 944 trường hợp. Đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân dài khoảng 2,1 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 13.608 tỷ đồng; thu hồi khoảng 11,01 ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.060 trường hợp, trong đó 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần. Tại phường Bình Đông, đoạn từ cầu Hiệp Ân đến cầu Bà Tàng dài khoảng 2,6 km, tổng mức đầu tư hơn 10.634 tỷ đồng; thu hồi khoảng 11,19 ha đất, ảnh hưởng 1.434 trường hợp, trong đó 1.278 trường hợp giải tỏa toàn phần. Đoạn từ cầu Bà Tàng đến hết bờ Nam kênh Đôi dài khoảng 2,9 km, tổng mức đầu tư gần 17.903 tỷ đồng; thu hồi khoảng 20,85 ha đất, ảnh hưởng 1.723 trường hợp, trong đó 1.627 trường hợp giải tỏa toàn phần. Cả 4 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 49.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2032. Theo UBND TPHCM, việc chia toàn tuyến thành 4 dự án thành phần độc lập phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, tạo thuận lợi trong chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công. Đây là một phần trong chương trình chỉnh trang đô thị TPHCM giai đoạn 2026-2030, hướng đến di dời hơn 41.000 căn nhà ven kênh, rạch, kết hợp chỉnh trang, chống ngập, khai thông dòng chảy, phát triển không gian xanh và hạ tầng giao thông - du lịch đường thủy.

Quốc Anh