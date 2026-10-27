Clip bé trai chắp tay xin lỗi sau va chạm xe đạp gây sốt cõi mạng

Clip em nhỏ chắp tay xin lỗi sau khi đụng xe đạp được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Một đoạn clip ghi lại cảnh em nhỏ chắp tay xin lỗi sau khi xảy ra va chạm xe đạp đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong video, sau sự việc bất ngờ này, bé không bỏ đi hay tỏ ra khó chịu mà đứng lại, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu xin lỗi người lớn. Hành động diễn ra chỉ trong vài giây nhưng nhanh chóng khiến nhiều người chú ý.

Theo clip được chia sẻ, vụ va chạm xảy ra tại ngã ba đường vắng vẻ khiến cả hai người đều ngã xe đạp. Thay vì phản ứng bằng cách tranh cãi hay đổ lỗi, bé trai lại chủ động chắp tay, thể hiện thái độ nhận lỗi một cách lễ phép. Cử chỉ của em khiến người lớn bị ngã không nóng giận mà còn ôm và an ủi lại em.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước phản ứng của em nhỏ và thán phục cách bé được giáo dục.

“Trời ơi, nhìn bé chắp tay xin lỗi mà thấy vừa đáng yêu vừa dễ thương quá! Trẻ con đôi khi chưa biết diễn đạt nhiều bằng lời nói, nhưng cách hành xử lại cho thấy bé được người lớn dạy dỗ rất cẩn thận”; “Va chạm là chuyện có thể xảy ra, quan trọng là biết dừng lại, nhận lỗi và xin lỗi người khác. Mong bé lớn lên vẫn giữ được sự lễ phép và chân thành này”; “Nhìn những khoảnh khắc như vậy mới thấy giáo dục con cái không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều to tát, mà có thể từ cách nói lời cảm ơn, xin lỗi mỗi ngày”...

Minh Anh bình luận: “Nhiều người cứ nghĩ trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện nên có thể bỏ qua những lỗi nhỏ, nhưng thật ra đây chính là thời điểm tốt nhất để hình thành thói quen. Con làm sai thì hướng dẫn con nhận lỗi, con được giúp đỡ thì dạy con cảm ơn, gặp người lớn thì biết chào hỏi. Khen bé một phần, nhưng cũng muốn dành lời khen cho bố mẹ đã dạy con rất tốt”.

Nhiều dân mạng khen ngợi em nhỏ được giáo dục tốt, biết lễ phép với người lớn. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít phụ huynh cũng chia sẻ rằng hình ảnh này gợi nhớ đến con em mình mỗi khi mắc lỗi và được người lớn nhắc nhở. Quang Tuấn chia sẻ: “Xem clip lại nhớ cháu mình. Mỗi lần nghịch ngợm làm sai chuyện gì, mẹ cháu không quát mắng ngay mà thường hỏi con có biết mình sai ở đâu không, rồi hướng dẫn con xin lỗi. Từ những hành động nhỏ như vậy, em bé dần thành thói quen và trở nên tốt hơn”.

Kim Nhung viết: “Con tôi hồi bé cũng có một thời chuyên đổ lỗi. Làm rơi đồ thì tại cái bàn, va vào em thì tại em đứng chắn đường, bị mẹ nhắc còn khoanh tay cãi lý. Tôi phải kiên nhẫn giải thích rất nhiều lần rằng dù vô tình hay cố ý, nếu hành động của mình khiến người khác bị ảnh hưởng thì nên xin lỗi. Sau cháu dần hiểu và tốt lên”.