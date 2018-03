Clip: Bắt vụ vận chuyển 100 bánh heroin trên xe ô tô biển số Lào

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển số Lào đã được cải tạo thêm các khoang để đựng hàng, bên trong chứa tổng cộng 100 bánh heroin

Với chiến công xuất sắc bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin vào ngày 29/3, sáng 31/3, tại trụ sở Công an tỉnh, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã biểu dương và thưởng nóng 40 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh).

UBND tỉnh quyết định thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh và 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an tỉnh. Cục CSGT (Bộ Công an) cũng thưởng nóng cho Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh), lực lượng trực tiếp phát hiện, bắt giữ vụ 100 bánh heroin nói trên 10 triệu đồng và nêu gương "Người tốt, việc tốt" trong toàn lực lượng.

Đối tượng Phan Tha Vong

Trước đó, vào hồi 12h45 ngày 29/3, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 2U-8118, đang tham gia giao thông trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long.

Thời điểm CSGT kiểm tra, ngoài lái xe là Phùng Trung Dũng (trú tại thôn Quang Đình, xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trên xe ô tô còn có nam thanh niên là Phan Tha Vong (SN 1981, quốc tịch Lào).

Đáng chú ý, khi lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện 3 vị trí trên xe đã được cải tạo thêm các khoang để đựng hàng ở khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái, thu giữ tổng cộng 100 bánh dạng nén nghi là heroin.

Xe ô tô biển số Lào chở 100 bánh heroin

Ngoài ra, qua kiểm tra trên người của đối tượng Dũng, lực lượng chức năng còn phát hiện một số túi nhỏ và viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Bước đầu, Phùng Trung Dũng và Phan Tha Vong khai nhận 100 bánh dạng nén trên xe ô tô là heroin, các đối tượng đang trên đường vận chuyển ra vùng biên giới để tiêu thụ.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc