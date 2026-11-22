Một con trăn khổng lồ có trọng lượng hơn 150 kg đã được giải cứu nhờ sự phối hợp giữa lực lượng cứu hộ và người dân địa phương.

Trước đó, ngày 19/11, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh các nhân viên chức năng cùng dân làng hợp sức khống chế và bắt giữ con trăn có kích thước đặc biệt lớn này.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 18/11. Tổ chức Rak Silatham Pak Nam Chumphon nhận được báo cáo của người dân về việc một con trăn lớn ở Soi Si Uthit, Moo 4, phương Paknam, huyện Mueangm tỉnh Chumphon, Thái Lan.

Con trăn khổng lồ nặng hơn 150kg bị bắt. Ảnh: Khaosod.

Lực lượng cứu hộ cùng các tình nguyện viên được trang bị thiết bị chuyên dụng để bắt rắn và bò sát đã nhanh chóng được huy động đến hiện trường.

Con trăn được phát hiện có trọng lượng hơn 150 kg, chiều dài ước tính từ 5-6 mét. Sau khi được giải cứu, con vật đã được Sở Công viên Quốc gia cùng cơ quan Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật tỉnh Ranong tiếp nhận, đưa về chăm sóc tại một công viên quốc gia.