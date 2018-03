Clip: Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma túy đá bằng ô tô

Sáng 30/3, thông tin từ đội CSGT 1.7, phòng CSGT Nghệ An, đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP.Vinh, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy bắt nóng 2 đối tượng cùng 6kg ma túy đá trên chiếc xe hơi màu đỏ.

Vào khoảng 19h30 ngày 29/3, đội CSGT 1.7, phòng CSGT Nghệ An, phối hợp với Công an TP.Vinh, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy tuần tra, kiểm soát tại địa phận Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc xe ô tô màu đỏ có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Trong chiếc túi bóng màu đen được cất giấu, cảnh sát phát hiện 6 bịch màu trắng nghi là ma túy đá.

Ngay sau đó, 2 đối tượng đã được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

NGUYÊN HỒ