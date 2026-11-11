Clip 2 thiếu niên đi xe máy điện ngã trượt dài trên đường, hành động sau đó khiến dân mạng thót tim

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 nam thiếu niên.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, 2 nam thiếu niên này chở nhau trên một xe máy điện và không đội mũ bảo hiểm. Đáng nói, cả hai đã chạy nhanh trên đường, khi mất lái, xe ngã, cả người lẫn xe đã trượt dài trên đường.

Để ngăn chiếc xe dừng lại, một nam thiếu niên đã dùng tay để phanh xe lại. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường và ai nấy đều ngán ngẩm cảnh tượng này.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm mà hai nam thiếu niên gặp phải, đồng thời bày tỏ sự lo ngại khi cả hai không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao nhưng thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Đáng chú ý, hành động dùng tay để ghì, phanh chiếc xe đang trượt dài trên đường khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa lo lắng. Bởi chỉ một chút sơ suất, hai thiếu niên có thể bị thương nghiêm trọng.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc nhắc nhở, quản lý con em khi tham gia giao thông. Việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng tốc độ và làm chủ tay lái là những yêu cầu cơ bản để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.