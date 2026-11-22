Những pha bứt tốc mạnh mẽ, đẹp mắt của các tay đua trên dòng Sông Trẹm.

Đông đảo người dân đến xem, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi cho giải đua.

Chiều 22/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp UBND xã Thới Bình tổ chức trao thưởng cho các vận động viên xuất sắc tại Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026.

Kết quả, vận động viên Trần Ngọc Khang (CLB Vinh Võ - BTSpeed Long An) giành giải Nhất; vận động viên Dương Văn Nhân (đội Pii Cáo Ngọc Hiển) đoạt giải Nhì; vận động viên Võ Văn Lý (CLB Vinh Võ - BTSpeed Long An) giành giải Ba và vận động viên Phan Duy Linh (đội Điện máy Tài Quyên Long An) đạt giải Tư.

Đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình, trao thưởng và chúc mừng vận động viên Trần Ngọc Khang đoạt giải Nhất, cùng các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải.

Với thành tích giành giải Nhất và giải Ba, CLB Vinh Võ - BTSpeed Long An là điểm sáng của giải đấu năm nay.

Đại diện các nhà tài trợ trao quà chúc mừng các vận động viên đạt thành tích cao tại giải.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, Giải đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên thuộc 24 đoàn, đến từ 5 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia tranh tài.

Không khí vui tươi, sôi nổi của giải đua góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cà Mau và nét văn hoá sông nước đặc trưng nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc./.