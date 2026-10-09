CLB TP.HCM I tiến gần 'ngôi hậu' Giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Ở vòng đấu này, TP.HCM I giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Than KSVN. Thái Nguyên T&T cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại TP.HCM II với tỷ số 4-0. Trong khi đó, Hà Nội I bị Phong Phú Hà Nam cầm hòa 2-2, đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

CLB nữ TP.HCM I (trái) có chiến thắng thứ 9 từ đầu mùa

Sau vòng 11, TP.HCM I có 28 điểm, hơn Thái Nguyên T&T 7 điểm dù đá nhiều hơn một trận, đồng thời tạo khoảng cách 8 điểm với Hà Nội I. Với lợi thế này, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua đến "ngôi hậu".

Điểm nổi bật của nhà đương kim vô địch là sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Sau 10 trận đã đấu, TP.HCM I thắng 9, hòa 1 và chưa phải nhận thất bại nào.

Đội ghi 31 bàn, trong khi hàng phòng ngự mới để lọt lưới 3 lần. Hiệu suất vượt trội ở cả tấn công lẫn phòng ngự cho thấy TP.HCM I không chỉ biết giành chiến thắng mà còn duy trì được khả năng kiểm soát thế trận.

Ở chiều ngược lại, Thái Nguyên T&T vẫn còn cơ hội bám đuổi nhờ thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, đội bóng xứ chè cần duy trì mạch chiến thắng, đồng thời chờ TP.HCM I đánh rơi điểm.

Hà Nội I cũng không còn nhiều cơ hội cho sai lầm sau trận hòa Phong Phú Hà Nam. Nếu tiếp tục mất điểm, đội bóng Thủ đô có nguy cơ bị bỏ lại xa hơn trong cuộc đua.

Tại vòng 12 diễn ra ngày 12.10, TP.HCM I được nghỉ. Ba cặp đấu còn lại gồm Than KSVN gặp TP.HCM II, Hà Nội I đối đầu Thái Nguyên T&T và Hà Nội II chạm trán Phong Phú Hà Nam.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa Hà Nội I và Thái Nguyên T&T có thể tác động trực tiếp đến thứ tự nhóm bám đuổi. Trong khi các đối thủ phải cạnh tranh lẫn nhau, TP.HCM I có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chặng nước rút.