CLB TP.HCM I đăng quang Giải bóng đá nữ VĐQG 2026

Bước vào cuộc đối đầu với Thái Nguyên T&T, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi nắm lợi thế lớn nhờ khoảng cách điểm số an toàn với các đối thủ cạnh tranh.

TP.HCM I thi đấu vòng áp chót với Thái Nguyên T&T trên sân nhà Ngãi Giao vào chiều 18.10

Vì vậy, thất bại ở vòng đấu này không ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương mà đội bóng đã sớm hoàn thành sau hành trình ổn định từ đầu mùa.

Chức vô địch năm nay tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của TP.HCM I trong làng bóng đá nữ Việt Nam. Dù phải đối mặt với những thách thức về lực lượng và sự cạnh tranh ngày càng lớn, đội bóng vẫn cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm và khả năng duy trì phong độ qua chặng đường dài.

Với danh hiệu năm 2026, TP.HCM I nâng tổng số lần đăng quang lên 15, sau các năm 2002, 2004, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 và 2026.

Cô trò HLV Kim Chi ăn mừng chức vô địch

Đáng chú ý, 8 mùa liên tiếp vô địch là cột mốc cho thấy sự bền bỉ của tập thể giàu truyền thống, được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững chắc và sự kế thừa giữa các thế hệ cầu thủ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi, TP.HCM I tiếp tục là đầu tàu của bóng đá nữ thành phố. Hai vòng đấu còn lại là cơ hội để đội hoàn thiện thành tích và khép lại mùa giải thành công.

Sau khi kết thúc giải quốc nội ngày 23.10, TP.HCM I sẽ hướng đến thử thách mới tại Cúp các CLB nữ châu Á 2026 - 2027. Ngày 28.10, Huỳnh Như cùng đồng đội dự kiến lên đường đến Kolkata (Ấn Độ), chuẩn bị cho hành trình tranh tài cấp châu lục.