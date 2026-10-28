CLB Thể Công - Viettel gặp khó trước FC Seoul trên sân Hàng Đẫy

CLB Thể Công - Viettel tìm kiếm cơ hội tấn công trước đội bóng đến từ Hàn Quốc

Trước cuộc đối đầu này, cả hai đội đều chịu áp lực lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Thể Công - Viettel mới có 1 điểm sau hai lượt trận, trong khi FC Seoul chưa giành được điểm nào.

Đội bóng áo lính cũng đang gặp khó khăn về phong độ khi trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, đồng thời thiếu vắng tiền vệ Paulinho vì án treo giò.

Trong khi đó, FC Seoul hiện là nhà vô địch K.League 1, sở hữu lực lượng chất lượng và quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường châu lục. Đội bóng này cũng mang sang Việt Nam 3 cầu thủ vừa thi đấu tại World Cup 2026.

Trước đối thủ mạnh, lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Velizar Popov trong cuộc đối đầu với đại diện Hàn Quốc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, FC Seoul nhanh chóng đẩy cao đội hình, chủ động triển khai các đợt tấn công về phía khung thành Thể Công - Viettel.

Trước sức ép của đại diện Hàn Quốc, đội bóng áo lính đã phải nhận bàn thua từ khá sớm. Phút thứ 8, Anderson Oliveira bứt tốc đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội rồi căng ngang thuận lợi để Moon Seon Min dứt điểm cận thành, mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Bị dẫn bàn, Thể Công - Viettel nỗ lực tổ chức các pha lên bóng nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Phút 18, từ tình huống bóng bật ra sau quả đá phạt của đồng đội, Văn Tú nhanh chân tung cú dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích. Đây là một trong những nỗ lực đáng chú ý của đội chủ nhà trong khoảng thời gian đầu trận.

Tuy nhiên, khi những cố gắng của Thể Công - Viettel chưa mang lại kết quả, FC Seoul tiếp tục cho thấy sự sắc bén trong khâu dứt điểm.

Thể Công Viettel đã rất nỗ lực nhưng đã không thể vượt qua được đối thủ quá mạnh

Phút 21, Anderson Oliveira khống chế bóng bằng ngực đầy kỹ thuật trong vòng cấm, trước khi tung cú sút uy lực vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Văn Việt cơ hội cản phá, nhân đôi cách biệt cho đại diện Hàn Quốc.

Khó khăn tiếp tục đến với đội bóng áo lính ở phút 30. Từ đường tạt bóng hướng về cột xa, Leonardo Ruiz bật cao đánh đầu chuyền ngược để Hwang Do Yun băng vào đánh đầu cận thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Chỉ bốn phút sau, Moon Seon Min tiếp tục ghi dấu ấn với pha tạt bóng chính xác để Cho Young Wook dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành, giúp FC Seoul có bàn thắng thứ tư.

Chưa đầy 35 phút thi đấu, Thể Công - Viettel đã phải nhận bốn bàn thua trong một thế trận đầy thử thách. Dù các cầu thủ chủ nhà vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội, khả năng tận dụng tình huống vượt trội của FC Seoul đã khiến hiệp đấu đầu tiên trở nên khó khăn hơn nhiều so với những gì đội bóng áo lính mong đợi.

Bước sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra với những diễn biến không như mong đợi của đội chủ nhà.

Phút 54, từ đường căng ngang thuận lợi của Babec, Leonardo Ruiz khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm, xoay người rồi tung cú dứt điểm nhanh ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Văn Việt, nâng tỉ số lên 5-0 cho FC Seoul. Bàn thua thứ năm khiến Thể Công - Viettel đứng trước một trận đấu đầy khó khăn ngay trên sân Hàng Đẫy.

Ở những phút sau đó, dù rất nỗ lực, đội bóng của Tập đoàn Viettel vẫn không thể ghi bàn, ngay cả khi FC Seoul thi đấu thiếu người. Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-0 nghiêng về FC Seoul.