CLB Thể Công Viettel đang gặp vấn đề gì sau mạch 5 trận không thắng?

CLB Thể Công Viettel bước vào mùa giải 2026-2027 với nhiều kỳ vọng khi sở hữu dàn nhân sự chất lượng và được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch V-League.

Ở trận mở màn, đội bóng áo lính đánh bại tân binh Đồng Nai 2-0, qua đó tạo nên màn khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới.

Thể Công Viettel đang trải qua mạch 5 trận không thắng trên mọi đấu trường. (Ảnh: VPF).

Tuy nhiên, Thể Công Viettel lại không thể duy trì được phong độ này khi liên tục đánh rơi điểm số ở những trận đấu tiếp theo.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Velizar Popov lần lượt để thua Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an TP.HCM tại V-League. Xen giữa những thất bại này là trận hòa Melbourne Victory và trận thua Persib Bandung ở AFC Champions League Two.

Vấn đề lớn nhất của Thể Công Viettel lúc này nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của hàng công. Trong 5 trận không thắng vừa qua, đoàn quân của HLV Popov chỉ ghi được 2 bàn.

Trận thua Công an TP.HCM là minh chứng rõ nhất cho hạn chế này. Trong hiệp một, Thể Công Viettel tạo ra nhiều cơ hội, nhưng những chân sút như Paulinho hay Ribamar đều không thể tận dụng thành công.

Trong khi đó, những cầu thủ có khả năng kiến tạo như Khuất Văn Khang hay Triệu Việt Hưng cũng gặp khó khăn khi các đồng đội phía trên không tận dụng tốt cơ hội.

Điều này cho thấy Thể Công Viettel không chỉ thiếu sự sắc bén ở những tình huống xử lý cuối cùng mà còn cần cải thiện khả năng phối hợp và tổ chức tấn công.

Nói về điều này, chính HLV trưởng Popov thừa nhận: “Trong tất cả các trận đấu không giành kết quả tốt vừa qua, chúng tôi đều có cơ hội để chiến thắng nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả.

Chắc chắn chúng tôi phải cải thiện khâu dứt điểm. Đội bóng vắng nhiều trụ cột nhưng đó không phải là lý do. Chúng tôi phải thích nghi với tình hình, tiến lên phía trước và hy vọng sẽ xoay chuyển được tình thế”.

Một vấn đề khác cũng đáng lưu tâm là khả năng tận dụng lợi thế quân số của đội bóng áo lính.

Theo thống kê, cả ba đối thủ đánh bại Thể Công Viettel tại V-League mùa này đều có cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Ba trận thua trong những hoàn cảnh khác nhau cho thấy đội bóng đang gặp khó khăn khi cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Đặc biệt, khi đối phương lùi sâu phòng ngự, Thể Công Viettel thường phải sử dụng các đường chuyền ra biên rồi tạt vào vòng cấm. Cách chơi này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả, nhất là khi các tiền đạo không có phong độ tốt.

Bên cạnh những hạn chế về chuyên môn, tình hình lực lượng cũng đang ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của Thể Công Viettel.

HLV Popov gặp nhiều áp lực sau chuỗi kết quả thiếu tích cực của Thể Công Viettel. (Ảnh: S.N).

Theo HLV Popov, đội bóng liên tục mất những cầu thủ quan trọng vì chấn thương và hiếm khi có được đội hình mạnh nhất.

"Tôi chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất, luôn có khoảng 5-6 cầu thủ quan trọng phải nghỉ vì chấn thương", nhà cầm quân người Bulgaria từng chia sẻ sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Việc thiếu hụt nhân sự khiến ban huấn luyện khó duy trì sự ổn định trong đội hình xuất phát, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng triển khai chiến thuật.

Tuy nhiên, chấn thương không thể giải thích toàn bộ những kết quả đáng thất vọng của đội bóng áo lính.

Bởi với lực lượng hiện có, Thể Công Viettel vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Vấn đề đặt ra lúc này là HLV Popov cần tìm ra phương án phù hợp để phát huy khả năng của những cầu thủ đang có trong tay.