CLB Thanh Hóa tiếp tục nhận án phạt từ FIFA

Rimario khởi kiện CLB Thanh Hóa lên FIFA.

Theo cập nhật mới nhất trên danh sách các CLB bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ, đội bóng xứ Thanh tiếp tục bị đưa vào diện chịu án phạt liên quan đến tranh chấp tài chính với tiền đạo Rimario Gordon.

Trước đó, ngày 10/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nhận được thông báo từ FIFA, yêu cầu CLB Thanh Hóa thanh toán cho Rimario số tiền 305.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng. Đây là khoản tiền lương và thù lao còn tồn đọng mà đội bóng chưa hoàn tất nghĩa vụ chi trả cho chân sút người Jamaica.

Không chỉ phải thanh toán khoản nợ gốc, Thanh Hóa còn phải chịu mức lãi suất 5% mỗi năm, được tính từ ngày 18/6/2026 cho đến khi toàn bộ nghĩa vụ tài chính được hoàn thành.

FIFA từng dành cho CLB Thanh Hóa thời hạn 45 ngày để thực hiện phán quyết. Tuy nhiên, khi thời hạn này kết thúc, đội bóng vẫn chưa giải quyết dứt điểm khoản công nợ. Điều này khiến cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định áp dụng biện pháp kỷ luật tiếp theo.

Theo đó, CLB Thanh Hóa bị cấm đăng ký cầu thủ mới ở cả cấp độ quốc tế và trong nước. Lệnh cấm sẽ được duy trì cho đến khi đội bóng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán với Rimario Gordon, với thời hạn áp dụng tối đa là 3 kỳ đăng ký cầu thủ liên tiếp.

Án phạt của FIFA chắc chắn đặt Thanh Hóa trước không ít thách thức trong việc chuẩn bị lực lượng cho những mùa giải tiếp theo. Nếu không sớm giải quyết khoản nợ, đội bóng xứ Thanh có nguy cơ bị ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch bổ sung nhân sự, đặc biệt trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.