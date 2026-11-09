CLB Thanh Hóa nỗ lực vượt khó, chờ dấu ấn từ HLV Kim Young-chul

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đến sân Hàng Đẫy cổ vũ, động viên các cầu thủ CLB Thanh Hóa trong trận đấu với Thể Công Viettel. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

V.League 2026-2027 là mùa giải CLB Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác tổ chức và chuyên môn. Những khó khăn về lực lượng, điều kiện hoạt động và sự ổn định đặt ra yêu cầu lớn đối với ban huấn luyện cũng như các cầu thủ.

Dù vậy, sau 7 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh vẫn có những kết quả đáng ghi nhận. Với 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua, Thanh Hóa giành được 9 điểm. Đây chưa phải thành tích cao, nhưng cho thấy đội bóng vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh trước nhiều đối thủ tại V.League.

Qua 7 vòng đấu, nhiều tín hiệu tích cực

Ở vòng đấu mở màn, Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp đội bóng có khởi đầu thuận lợi, đồng thời cho thấy khả năng tấn công của các cầu thủ.

Tại vòng 2, Thanh Hóa để thua Ninh Bình với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, đội bóng nhanh chóng lấy lại điểm số khi đánh bại Hải Phòng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray ở vòng 3. Đây là chiến thắng có ý nghĩa chuyên môn khi Thanh Hóa phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ có chất lượng đội hình tốt.

Ở hai vòng tiếp theo, Thanh Hóa lần lượt thua Thép Xanh Nam Định 0-2 và hòa Công an Hà Nội 1-1. Đến vòng 6, đội bóng tiếp tục chia điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận hòa cùng tỷ số.

Qua những trận đấu này, có thể thấy Thanh Hóa vẫn duy trì được khả năng ghi bàn và tổ chức tấn công. Đội bóng có những thời điểm chơi tốt, tạo được cơ hội trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự và duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu vẫn là những vấn đề cần cải thiện.

Sau 6 vòng, Thanh Hóa có 8 điểm, ghi 8 bàn và để thủng lưới 9 bàn. Những con số này phản ánh tương đối rõ tình hình chuyên môn của đội bóng: hàng công có khả năng tạo ra bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự chưa duy trì được sự chắc chắn.

Ở vòng 7, Thanh Hóa làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Thể Công Viettel. Đây là trận đấu có nhiều ý nghĩa khi HLV Kim Young-chul mới được đăng ký làm HLV trưởng thay ông Mai Xuân Hợp, trong khi ông Hợp vẫn là người chỉ đạo chính ở trận đấu này.

Thanh Hóa nhập cuộc chủ động và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Từ đường chuyền của Odilzhon Abdurakhmanov, Saliou Guindo thoát xuống, vượt qua sự truy cản của đối phương rồi đánh bại thủ môn Văn Việt.

Đến phút 33, đội khách gặp bất lợi khi Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng nguy hiểm với thủ môn Văn Việt. Phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, Thanh Hóa chủ động lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Thẻ đỏ được trọng tài đưa ra sau khi tham khảo VAR.

Thể Công Viettel gia tăng sức ép nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đội khách. Thủ môn Thanh Diệp có nhiều pha cứu thua, trong khi các hậu vệ hỗ trợ nhau để hạn chế khoảng trống.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa nỗ lực thi đấu trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Phút 80, Doãn Ngọc Tân ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Những phút cuối, Thanh Hóa tiếp tục chịu sức ép nhưng vẫn giữ được tỷ số hòa. Đáng chú ý, ở phút 85, Ngọc Hà kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi sau pha đánh đầu nguy hiểm của cầu thủ Thể Công Viettel.

Với diễn biến trên sân, 1 điểm giành được tại Hàng Đẫy là kết quả tích cực đối với Thanh Hóa. Đội bóng không chỉ phải thi đấu trên sân khách mà còn mất người từ khá sớm. Khả năng duy trì đội hình và hạn chế bàn thua trong hoàn cảnh này cho thấy sự nỗ lực của các cầu thủ.

Tính đến hết vòng 7, Thanh Hóa ghi 9 bàn và để thủng lưới 10 bàn. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự, đồng thời nâng cao hiệu quả tận dụng cơ hội.

HLV Kim Young-chul đối mặt nhiều nhiệm vụ

Việc bổ nhiệm HLV Kim Young-chul thay ông Mai Xuân Hợp là thay đổi đáng chú ý trong kế hoạch chuyên môn của CLB Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng ổn định tổ chức, cải thiện lối chơi và nâng cao hiệu quả thi đấu.

HLV Kim Young-chul sinh năm 1976, từng thi đấu ở vị trí trung vệ và có thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, tham dự World Cup 2006. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện, làm việc tại một số CLB bóng đá Hàn Quốc.

Đối với bóng đá Việt Nam, Kim Young-chul từng là trợ lý của HLV Kim Sang-sik tại U23 Việt Nam. Quá trình làm việc này giúp ông có thêm kinh nghiệm về cầu thủ và môi trường bóng đá trong nước.

Tân HLV Kim Young-chul tại CLB Thanh Hóa sau khi được đăng ký làm HLV trưởng. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Trận đấu với Thể Công Viettel diễn ra ngay sau khi ông Kim Young-chul được đăng ký làm HLV trưởng, nhưng ông chưa trực tiếp chỉ đạo chính trên sân. Do thời gian tiếp quản đội bóng ngắn, chưa thể đòi hỏi những thay đổi lớn về chiến thuật hay lối chơi.

Tuy nhiên, kết quả hòa 1-1 trong điều kiện thiếu người là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và điều chỉnh phương án thi đấu.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Kim Young-chul là ổn định đội hình, cải thiện khả năng phối hợp giữa các tuyến và hạn chế những sai sót trong phòng ngự. Bên cạnh đó, đội bóng cần nâng cao hiệu quả tấn công, nhất là ở những trận đấu có cơ hội giành trọn 3 điểm.

Với 9 điểm sau 7 vòng, Thanh Hóa vẫn còn nhiều cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, đội bóng cần duy trì sự ổn định qua từng vòng đấu, thay vì chỉ có những kết quả tích cực ở một số trận riêng lẻ.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự đồng lòng của các cầu thủ, ban huấn luyện và những điều chỉnh về chuyên môn sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường tiếp theo. HLV Kim Young-chul cần thêm thời gian để định hình lối chơi và phát huy năng lực của đội hình hiện tại.

Trận hòa Thể Công Viettel chưa thể giải quyết những vấn đề của CLB Thanh Hóa, nhưng cho thấy đội bóng vẫn có khả năng cạnh tranh trong những hoàn cảnh bất lợi. Đây là cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực hơn ở các vòng đấu tiếp theo.