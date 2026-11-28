CLB Thanh Hóa quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ TP Đồng Nai ở trận đấu ngày 29/11 tới.

Một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị cho trận đấu với Đồng Nai là việc CLB Thanh Hóa chủ động bố trí các xe khách 45 chỗ, đưa người hâm mộ từ Thạch Thành, Nghi Sơn, Nông Cống và một số khu vực khác về sân vận động Thanh Hóa cổ vũ đội nhà.

Theo thông báo của CLB Thanh Hóa, chương trình “Chung chuyến xe - Trọn tình yêu bóng đá” sẽ tài trợ 5 chuyến xe miễn phí đưa người hâm mộ từ các địa phương về sân cổ vũ đội nhà.

Hiện CLB đã công bố thông tin đăng ký 3 chuyến xe, gồm: Cẩm Thủy và các vùng lân cận (liên hệ Trịnh Tuấn Dũng - 0986.264.886); Nghi Sơn và các vùng lân cận (liên hệ Khương Tuấn Bình - 0973.737.404); Nông Cống và các vùng lân cận (liên hệ Xuân Sắc - 0986.136.483).

CLB Thanh Hóa bố trí các xe khách 45 chỗ, đưa người hâm mộ từ Thạch Thành, Nghi Sơn, Nông Cống và một số khu vực khác về sân vận động Thanh Hóa cổ vũ đội nhà.

Bên cạnh đó, CLB đã gửi 1.900 giấy mời tới lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cùng lãnh đạo 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thu hút khán giả, việc tổ chức những chuyến xe cổ vũ còn thể hiện quyết tâm của CLB Thanh Hóa trước cuộc tiếp đón Đồng Nai, trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.

Đội bóng xứ Thanh hiện xếp thứ 6 sau 8 vòng đấu.

Sau chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8, thầy trò HLV Kim Young Chul đang có thêm sự tự tin để hướng tới kết quả tích cực tiếp theo. Tuy nhiên, những khó khăn về lực lượng, chiều sâu đội hình và yêu cầu duy trì sự ổn định vẫn đặt ra không ít thách thức.

Trong bối cảnh đó, mỗi chiến thắng ở giai đoạn này đều có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp Thanh Hóa cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo ra lợi thế về điểm số trước khi bước vào giai đoạn lượt về được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn.

Đội bóng xứ Thanh mong muốn phủ kín khán đài sân Thanh Hóa.

Bởi vậy, sự hiện diện của đông đảo cổ động viên trên khán đài sẽ là nguồn động viên tinh thần đáng kể, tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ thi đấu quyết tâm, hướng tới chiến thắng trên sân nhà.

Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Đồng Nai diễn ra lúc 17 giờ ngày 29/11 trên sân vận động Thanh Hóa, trong khuôn khổ vòng 9 LPBank V.League 1 2026/2027.