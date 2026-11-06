CLB Thanh Hóa bổ nhiệm cựu trợ lý Kim Sang-sik, HLV Mai Xuân Hợp chuyển vai trò mới

Ngày 6.11, Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa xác nhận bổ nhiệm HLV Kim Young Chul làm HLV trưởng CLB Thanh Hóa.

Cùng với sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, HLV Mai Xuân Hợp được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội bóng xứ Thanh.

Sự xuất hiện của Kim Young Chul đánh dấu bước chuyển mới trong bộ máy chuyên môn của CLB Thanh Hóa, sau thời gian đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mai Xuân Hợp.

HLV Kim Young Chul chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Thanh Hóa. Ảnh: CLB Thanh Hóa

Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ vòng 7 V.League 2026-2027, với trận ra mắt dự kiến là chuyến làm khách trước Thể Công Viettel ngày 8.11 trên sân Hàng Đẫy.

Kim Young Chul sinh ngày 30.6.1976, từng là trung vệ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và góp mặt tại FIFA World Cup 2006 tổ chức ở Đức.

Trong sự nghiệp cầu thủ, ông thi đấu cho các CLB Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonnam Dragons, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện.

Sau khi giải nghệ, Kim Young Chul tích lũy kinh nghiệm tại bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, từng làm việc trong hệ thống huấn luyện của các CLB Seongnam, Gwangju FC và FC Seoul.

Quãng thời gian gắn bó với môi trường K-League giúp ông có kinh nghiệm về tổ chức đội bóng, xây dựng chiến thuật và phát triển cầu thủ.

Đáng chú ý, tháng 9.2025, Kim Young Chul được HLV Kim Sang-sik mời tham gia ban huấn luyện U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Đây cũng là khoảng thời gian nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp cận trực tiếp với bóng đá Việt Nam, hiểu thêm về lực lượng cầu thủ và môi trường thi đấu trong nước.

Việc bổ nhiệm Kim Young Chul diễn ra trong bối cảnh CLB Thanh Hóa cần kiện toàn vị trí HLV trưởng theo yêu cầu về bằng cấp chuyên môn tại V.League.

HLV Mai Xuân Hợp chưa đáp ứng điều kiện chứng chỉ AFC Pro để tiếp tục đứng tên HLV trưởng, dù vẫn có vai trò quan trọng trong công tác huấn luyện đội bóng.

Theo phương án mới, ông Mai Xuân Hợp chuyển sang giữ chức Giám đốc kỹ thuật, tiếp tục tham gia vào quá trình xây dựng chuyên môn và phối hợp với ban huấn luyện.

Sự điều chỉnh này giúp đội bóng duy trì tính liên tục trong công tác chuyên môn, đồng thời bổ sung một HLV trưởng đáp ứng yêu cầu đăng ký tại giải đấu.

Sau 6 vòng đấu V.League 2026-2027, CLB Thanh Hóa có 8 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh đang cần cải thiện sự ổn định trong thi đấu, đặc biệt khi mùa giải bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

Trước mắt, Kim Young Chul sẽ có rất ít thời gian để làm quen với đội hình và triển khai công việc. Chuyến làm khách trước Thể Công Viettel ngày 8.11 vì thế được xem là phép thử đầu tiên đối với tân HLV trưởng.