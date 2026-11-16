CLB SHB Đà Nẵng bổ nhiệm ông Lê Đức Tuấn làm Giám đốc kỹ thuật

Chiều 16/11, CLB SHB Đà Nẵng chính thức thông báo về việc thay đổi nhân sự trong ban huấn luyện. Theo đó, ông Lê Đức Tuấn không còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng và được chuyển sang giữ chức Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

Ông Lê Đức Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của CLB SHB Đà Nẵng (Ảnh: SHB Đà Nẵng).

Trong thông báo, CLB SHB Đà Nẵng ghi nhận những đóng góp của ông Lê Đức Tuấn, đồng thời khẳng định việc thay đổi nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy chuyên môn và phục vụ định hướng phát triển lâu dài.

“Mỗi chặng đường của một đội bóng đều được tạo nên bởi những con người dành trọn tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin cho màu áo mình đang mang. Và trong hành trình ấy, dấu ấn của mỗi người không chỉ được ghi nhận qua những trận đấu, mà còn ở những giá trị họ góp phần xây dựng cho tương lai đội bóng.

Với SHB Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn là một trong những người đã dành nhiều tâm huyết cho hành trình đó. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng, ông đã cùng các cầu thủ đi qua những thử thách, những thời khắc đáng nhớ và cả những giai đoạn đòi hỏi sự kiên định, bản lĩnh...

Ở cương vị Giám đốc kỹ thuật, ông Lê Đức Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng, phát huy kinh nghiệm, tư duy chuyên môn và sự am hiểu về CLB trong công tác định hướng chiến lược, xây dựng hệ thống bóng đá và phát triển lực lượng”, trích thông báo của CLB SHB Đà Nẵng.

HLV Lê Đức Tuấn gia nhập SHB Đà Nẵng vào giai đoạn giữa mùa giải 2024-2025, khi đội bóng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Ông đã cùng các cầu thủ nỗ lực cải thiện thành tích và giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công.

Bước sang mùa giải 2026-2027, SHB Đà Nẵng có khởi đầu chưa thực sự tốt khi mới tích lũy được 9 điểm sau 7 trận và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 7, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Đồng Nai, đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Sau trận thua này, ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định điều chỉnh nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Người được lựa chọn thay thế ông Lê Đức Tuấn là HLV Lee Young-jin, cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến bắt đầu công việc từ ngày 17/11 và trực tiếp dẫn dắt SHB Đà Nẵng từ vòng 8 V-League 2026-2027.

HLV Lee Young-jin sinh năm 1963, là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo trong giai đoạn 2017-2023, đồng hành cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tại nhiều giải đấu lớn.

Trong thời gian này, ông Lee Young-jin góp phần vào những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam như ngôi á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 và hai Huy chương Vàng SEA Games vào các năm 2019 cùng 2022.

Ông được đánh giá cao ở khả năng phân tích chiến thuật, tổ chức tập luyện và hỗ trợ HLV Park Hang-seo xây dựng phương án thi đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng được ông Park gọi là “bộ não” của mình.

Sau khi kết thúc công việc tại Việt Nam, Lee Young-jin trở về Hàn Quốc. Đến tháng 2/2024, ông được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật cho đội tuyển quốc gia, hỗ trợ HLV tạm quyền Hwang Sun-hong trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026.