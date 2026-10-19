CLB Pickleball Yên Xá kỷ niệm một năm thành lập, lan tỏa tinh thần thể thao gắn với thiện nguyện

Theo dự kiến, ngày 22/10 tới, CLB Pickleball Yên Xá (Hà Nội) sẽ trao quà cho bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Tổng số tiền dự kiến trao là 80 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/10, CLB Pickleball Yên Xá tổ chức giải đấu giao lưu nhân dịp kỷ niệm một năm thành lập, với sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ, nhiều vận động viên từ các CLB bạn và đại diện doanh nghiệp trong ngành quảng cáo.

Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hoạt động đầu tiên, sự kiện còn tạo cơ hội để những người có chung niềm đam mê pickleball gặp gỡ, giao lưu và tăng cường kết nối. Đáng chú ý, chương trình có sự góp mặt của nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm, những gương mặt được đánh giá cao tại các câu lạc bộ, cùng các CEO hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.

Bên cạnh những trận đấu sôi nổi, Gala sinh nhật là dịp để các thành viên chia sẻ niềm vui, củng cố tinh thần đoàn kết và mở rộng mối quan hệ giữa những người làm nghề. Qua đó, hoạt động thể thao trở thành cầu nối giao lưu giữa các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là chương trình thiện nguyện mang tên “CLB Yên Xá và những người bạn”, hướng tới hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình đã vận động được 80 triệu đồng. Dự kiến ngày 22/10, số tiền sẽ được trao trực tiếp tới các bệnh nhân thông qua sự phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện K.

Việc kết hợp hoạt động thiện nguyện với giải đấu thể thao cho thấy nỗ lực của các thành viên CLB và những người bạn đồng hành trong việc huy động nguồn lực xã hội, hướng sự quan tâm tới những hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của những người đang hoạt động trong ngành quảng cáo. Bên cạnh công việc chuyên môn và các hoạt động kết nối nghề nghiệp, sự chung tay vì cộng đồng góp phần thể hiện trách nhiệm xã hội của các cá nhân, doanh nghiệp trong ngành.

Hoạt động cũng cho thấy thể thao có thể trở thành cầu nối cho các chương trình vì cộng đồng. Khi tinh thần giao lưu được gắn với những hành động thiết thực, các sự kiện của câu lạc bộ không chỉ mang lại giá trị về rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.