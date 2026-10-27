CLB nữ TPHCM thay HLV trưởng trước Cúp châu Á

CLB nữ TPHCM dự Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027.

Do chưa sở hữu bằng HLV chuyên nghiệp (Pro) theo yêu cầu của giải đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi tạm thời chuyển sang vai trò trợ lý. Người được đăng ký đảm nhiệm cương vị HLV trưởng là ông Nguyễn Đức Cảnh, từng làm HLV thủ môn tại các đội tuyển Việt Nam, U.23 Việt Nam và CLB Becamex Bình Dương.

Theo kế hoạch, CLB nữ TPHCM sẽ lên đường vào ngày 28-10, quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan) trước khi di chuyển đến Kolkata (Ấn Độ), nơi tổ chức các trận đấu bảng A Cúp các CLB nữ châu Á 2026-2027.