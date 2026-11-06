CLB nữ TP.HCM giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Á trong trường hợp nào?

Sau hai lượt trận tại bảng B Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027, CLB nữ TP.HCM đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm khi chưa giành được điểm nào. Ở trận ra quân, đại diện Việt Nam để thua East Bengal (Ấn Độ) với tỷ số 1-2. Đến lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục nhận thất bại 0-6 trước April 25 SC (Triều Tiên).

CLB nữ TP.HCM gặp khó tại Cúp C1 châu Á 2026-2027.

Hai trận thua liên tiếp khiến CLB nữ TP.HCM đứng cuối bảng B với 0 điểm, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, hiệu số -7. Trong khi đó, April 25 SC đang dẫn đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +7, qua đó giành quyền vào tứ kết trước một lượt trận. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) và East Bengal với cùng 3 điểm.

Theo thể thức của AFC, 12 đội tham dự vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2026-2027 được chia thành ba bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Với thể thức này, cơ hội đi tiếp của CLB nữ TP.HCM vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam không còn quyền tự quyết và bắt buộc phải giành chiến thắng trước Hwacheon KSPO ở lượt trận cuối.

Nếu hòa hoặc thua, CLB nữ TP.HCM sẽ chính thức bị loại do không thể vượt qua East Bengal, đội đang có 3 điểm và từng thắng đại diện Việt Nam ở trận đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp giành chiến thắng, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ có 3 điểm, bằng với Hwacheon KSPO và có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc thứ ba bảng B, tùy thuộc vào kết quả trận đấu còn lại.

Nếu đánh bại Hwacheon KSPO với cách biệt ít nhất 5 bàn, CLB nữ TP.HCM sẽ vượt qua đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Khi đó, đội bóng Việt Nam sẽ có hiệu số ít nhất là -2, còn Hwacheon KSPO có hiệu số -3 hoặc thấp hơn.

Kết quả này giúp CLB nữ TP.HCM chắc chắn xếp trên Hwacheon KSPO, nhưng chưa bảo đảm một suất vào tứ kết. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả trận đấu giữa East Bengal và April 25 SC, cũng như kết quả tại các bảng đấu khác nếu xếp thứ ba.

Dẫu vậy, đây được đánh giá là nhiệm vụ rất khó khăn với thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi, bởi Hwacheon KSPO đang có phong độ tốt và sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn. Ở lượt trận đầu tiên, đại diện Hàn Quốc để thua April 25 SC với tỷ số sát nút 1-2. Tuy nhiên, đến trận thứ hai, Hwacheon KSPO đã đánh bại East Bengal 4-1 để vươn lên vị trí nhì bảng.

Trong khi đó, CLB nữ TP.HCM đang gặp nhiều vấn đề ở cả hàng công lẫn hàng phòng ngự. Trước đối thủ sở hữu thể lực và khả năng tổ chức tấn công tốt như Hwacheon KSPO, CLB nữ TP.HCM cần cải thiện sự tập trung trong phòng ngự, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn nếu muốn tạo bất ngờ.

Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp CLB nữ TP.HCM góp mặt tại Cúp C1 nữ châu Á. Trong hai lần tham dự trước, đại diện Việt Nam đều vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, mục tiêu tái lập thành tích này đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Theo lịch thi đấu, CLB nữ TP.HCM sẽ gặp Hwacheon KSPO vào lúc 15h30 ngày 7/11 tại Ấn Độ.

Bảng xếp hạng bảng B Cúp C1 châu Á 2026-2027 sau hai lượt trận.