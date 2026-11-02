CLB nữ TP.HCM gặp khó tại 'Cúp C1 châu Á'

East Bengal được tăng cường 6 ngoại binh đến từ châu Phi và Nhật Bản, tạo nên đội hình có sức cạnh tranh đáng kể.

CLB nữ TP.HCM có năm thứ ba liên tiếp tham dự "Cúp C1 châu Á". Ảnh: HCMCW FC

Trong khi đó, CLB nữ TP.HCM vẫn dựa nhiều vào bộ khung nội binh, với những gương mặt giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như, Kim Thanh. Sự chênh lệch ấy phần nào được thể hiện qua khả năng tranh chấp và tổ chức tấn công của hai đội.

Việc để đối thủ dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp 1 cũng cho thấy những hạn chế trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Việt Nam.

Dù thủ môn Kim Thanh có một số pha cứu thua đáng chú ý, hàng thủ vẫn gặp khó trước sức càn lướt và khả năng dứt điểm của Fazila Ikwaput. Tiền đạo này chính là nhân tố tạo ra khác biệt lớn nhất bên phía East Bengal.

Điểm tích cực của CLB nữ TP.HCM là tinh thần thi đấu và khả năng duy trì sức ép sau khi bị dẫn sâu.

Bàn rút ngắn tỷ số của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh ở phút 59 cho thấy đội bóng vẫn có thể tạo ra cơ hội trước những đối thủ được đánh giá cao. Tuy nhiên, nỗ lực ấy chưa đủ để giúp đại diện Việt Nam giành điểm.

Thất bại ở trận ra quân khiến CLB nữ TP.HCM gặp khó trong việc tìm kiếm tấm vé vào tứ kết. Ảnh: HCMCW FC

Thất bại trong ngày ra quân khiến nhiệm vụ giành vé vào tứ kết trở nên khó khăn hơn.

Hai đối thủ còn lại của CLB nữ TP.HCM đều rất đáng gờm là April 25 (CHDCND Triều Tiên), á quân giải quốc nội, vào ngày 4.11 và Hwacheon KSPO, nhà vô địch Hàn Quốc, vào ngày 7.11.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết.

Vì vậy, cơ hội vẫn còn, nhưng Huỳnh Như và đồng đội cần cải thiện khả năng phòng ngự, tăng hiệu quả tấn công và tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

Đây sẽ là điều kiện quan trọng để CLB nữ TP.HCM nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.