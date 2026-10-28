CLB nữ TP.HCM được treo thưởng lớn tại giải châu Á

Ngày 28/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức buổi gặp mặt, động viên CLB nữ TP.HCM trước khi lên đường sang Ấn Độ tham dự AFC Champions League nữ 2026-2027. Tại buổi gặp, lãnh đạo ngành thể thao TP.HCM ghi nhận những thành tích mà đội bóng đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục thi đấu tốt tại sân chơi châu lục.

CLB nữ TP.HCM tự tin hướng đến AFC Champions League 2026-2027.

Đáng chú ý, HFF đã công bố mức thưởng dành cho CLB nữ TP.HCM trong các trận đấu vòng bảng. Theo Tổng thư ký HFF Trần Đình Huấn, đội bóng sẽ được thưởng 10.000 USD (khoảng 258 triệu đồng) cho mỗi chiến thắng và 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) cho mỗi trận hòa.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân gửi lời chúc mừng đến toàn đội sau khi CLB nữ TP.HCM vừa giành chức vô địch quốc gia mùa giải 2026. “Trước hết, tôi xin chúc mừng toàn đội. Tám lần liên tiếp vô địch quốc gia, đồng thời có lần thứ 15 vô địch là thành tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá nữ Việt Nam. Tôi hy vọng đội sẽ tiếp tục thể hiện tốt ở Cúp C1 nữ châu lục”, ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ.

Trước khi bước vào sân chơi châu Á, CLB nữ TP.HCM vừa khép lại mùa giải quốc nội thành công khi giành chức vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026. Đáng chú ý, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đăng quang sớm hai vòng đấu, qua đó có lần thứ 8 liên tiếp vô địch quốc gia.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của CLB nữ TP.HCM tại bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ trước khi bước ra đấu trường châu lục. Tuy nhiên, AFC Champions League nữ 2026-2027 được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách khi đại diện Việt Nam phải thi đấu trên sân khách và đối đầu với những đội bóng có chất lượng chuyên môn cao.

Theo kết quả bốc thăm, CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng B cùng chủ nhà East Bengal (Ấn Độ), April 25 (CHDCND Triều Tiên) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc). Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng sẽ giành quyền vào tứ kết.

Ở hai mùa giải trước, CLB nữ TP.HCM từng tiến đến bán kết mùa 2024-2025 và tứ kết mùa 2025-2026. Vì vậy, mục tiêu trước mắt của đội bóng vẫn là vượt qua vòng bảng để tiếp tục góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. HLV Đoàn Thị Kim Chi thừa nhận bảng đấu năm nay có nhiều đối thủ mạnh, nhưng khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. “Năm nay đội nằm ở bảng đấu khá mạnh. Tuy nhiên, toàn đội đặt mục tiêu, nỗ lực vào tứ kết. Hy vọng các cầu thủ sẽ tập trung và cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra”, HLV Kim Chi chia sẻ.

Bên cạnh những thử thách về chuyên môn, CLB nữ TP.HCM cũng gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng cho giải đấu năm nay. Theo đó, đội bóng chỉ đăng ký 3 ngoại binh, dù điều lệ cho phép các câu lạc bộ sử dụng tối đa 6 cầu thủ nước ngoài.

CLB nữ TP.HCM vừa vô địch Giải bóng đá nữ quốc gia 2026.

Ngoài tiền đạo người Brazil Joelma Gabriel, CLB nữ TP.HCM bổ sung thêm hai cầu thủ mang quốc tịch Mỹ là Siddiqi Kayla Marie và Chesna Rielly Marie. Theo HLV Đoàn Thị Kim Chi, việc tìm kiếm thêm những ngoại binh chất lượng gặp nhiều khó khăn do thời hạn hợp đồng ngắn. Dù muốn bổ sung cầu thủ ở tuyến giữa và hàng công, đội bóng không thể đạt được thỏa thuận với những mục tiêu phù hợp.

Một điểm đáng chú ý khác là CLB nữ TP.HCM sẽ có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng đăng ký với ban tổ chức giải. Do HLV Đoàn Thị Kim Chi chưa đáp ứng yêu cầu về bằng cấp huấn luyện theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội phải bổ sung một HLV đủ điều kiện để tham dự giải. Theo đó, cựu HLV thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh được đăng ký đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tại AFC Champions League nữ 2026-2027.

Tuy nhiên, công việc huấn luyện và chỉ đạo chuyên môn thực tế vẫn do HLV Đoàn Thị Kim Chi phụ trách. Đây là phương án được CLB nữ TP.HCM lựa chọn nhằm đáp ứng quy định của giải đấu trong khi vẫn duy trì sự ổn định của ban huấn luyện.