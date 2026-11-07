CLB nữ TP.HCM dừng bước tại vòng bảng 'Cúp C1 châu Á'

Sau hai trận thua trước East Bengal (Ấn Độ) và April 25 (CHDCND Triều Tiên), cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi không còn nhiều cơ hội đi tiếp. Dù vậy, đội vẫn quyết tâm tìm kiếm một kết quả tích cực trong cuộc đối đầu với Hwacheon.

CLB nữ TP.HCM (áo đỏ) đã có một trận đấu nỗ lực. Ảnh: AFC

Đáng chú ý, CLB nữ TP.HCM chỉ sử dụng một ngoại binh là hậu vệ Chesna trong đội hình xuất phát, trong khi Church và Siddiqi ngồi dự bị.

Dù bị đối thủ lấn lướt về khả năng kiểm soát bóng, các cô gái TP.HCM vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. K’Thủa có hai pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 32 và 38, sau những tình huống gây sức ép lên khung thành đối phương.

Tuy nhiên, khi đang có thế trận khá tốt, CLB nữ TP.HCM bất ngờ nhận bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1. Lee Su Bin vượt qua Hồng Nhung trước khi dứt điểm mở tỉ số cho đại diện Hàn Quốc.

Sang hiệp 2, Hwacheon tiếp tục thể hiện sự vượt trội và ghi thêm 2 bàn ở các phút 54 và 56, lần lượt do công Lee Su Bin và Tanaka. Nỗ lực của CLB nữ TP.HCM chỉ giúp đội có bàn thắng danh dự ở phút 88 nhờ công Quỳnh Anh.

Thất bại 1-3 khiến CLB nữ TP.HCM khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thua, không giành được điểm nào. Kết quả này đánh dấu một bước lùi đáng tiếc của đại diện Việt Nam tại sân chơi được ví von như "Cúp C1 châu Á".