CLB nữ TP.HCM đối mặt thử thách tại 'Cúp C1 châu Á'

Vòng bảng diễn ra từ ngày 1 đến 7.11.2026. CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng đấu cùng East Bengal (Ấn Độ), đội 4.25 (CHDCND Triều Tiên) và Hwacheon KSPO (Hàn Quốc).

CLB nữ TP.HCM sẽ có năm thứ ba liên tiếp tham dự sân chơi châu lục. Ảnh: HFF

Đây được xem là thử thách lớn khi hai đại diện Đông Á sở hữu nền tảng chuyên môn đáng gờm, trong khi East Bengal có lợi thế sân nhà cùng lực lượng ngoại binh.

Khác với những lần tham dự trước, CLB nữ TP.HCM không còn ưu thế thi đấu trên sân nhà.

Đội bóng vừa giành chức vô địch quốc gia lần thứ tám liên tiếp, nhưng vẫn đối mặt bài toán nhân sự khi một số trụ cột đã lớn tuổi, còn lực lượng trẻ cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm.

Vì vậy, sự bổ sung từ các cầu thủ ngoại được kỳ vọng giúp đội nâng cao sức cạnh tranh.

Dù gặp nhiều thách thức, CLB nữ TP.HCM có cơ sở để tự tin khi cả hai lần dự giải trước đều vượt qua vòng bảng.

Mục tiêu ở lần thứ ba góp mặt là tiếp tục giành quyền đi tiếp, qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Nhằm khích lệ tinh thần thi đấu, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM công bố mức thưởng 5.000 USD cho mỗi trận hòa và 10.000 USD cho mỗi chiến thắng tại vòng bảng.

Đây là nguồn động viên để cô trò HLV Kim Chi nỗ lực, vượt qua thử thách tại Ấn Độ.