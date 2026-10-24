CLB Ninh Bình giành 3 danh hiệu tại V-League

CLB Ninh Bình 'ẵm' 3 danh hiệu tại V-League. Ảnh: Minh Tú.

Sáng 23/10, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) công bố kết quả bình chọn các danh hiệu tháng 9 tại V-League 2026/27. Theo đó, Ninh Bình được vinh danh ở hạng mục CLB xuất sắc nhất tháng, HLV Chu Đình Nghiêm nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng, còn tiền đạo Lucao do Break được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

Kết quả này ghi nhận màn khởi đầu ấn tượng của đội bóng cố đô, đồng thời cho thấy sức mạnh tập thể của Ninh Bình không hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiện diện của Hoàng Đức.

Ninh Bình duy trì phong độ khi thiếu Hoàng Đức

Trong hai vòng đấu đầu tiên của V-League 2026/27, Hoàng Đức không được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng do chấn thương gặp phải ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sự vắng mặt của tiền vệ tuyển Việt Nam là tổn thất đáng kể với Ninh Bình, bởi anh giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi và kết nối các tuyến.

Dù vậy, Ninh Bình vẫn thể hiện sự ổn định và hiệu quả. Đội bóng lần lượt đánh bại Hải Phòng với tỷ số 4-1 và vượt qua Thanh Hóa 2-1, qua đó giành trọn 6 điểm sau hai trận đấu trong tháng 9.

Khả năng tận dụng cơ hội của hàng công cùng cách tổ chức đội hình hợp lý giúp Ninh Bình duy trì sức cạnh tranh ngay cả khi thiếu một trong những nhân tố sáng tạo hàng đầu. Đây cũng là cơ sở để đội bóng tạo đà thuận lợi trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Dấu ấn từ băng ghế huấn luyện đến hàng công

Việc giành 3 danh hiệu tháng 9 cho thấy dấu ấn của Ninh Bình trên nhiều phương diện, từ công tác huấn luyện đến màn trình diễn của các cầu thủ.

HLV Chu Đình Nghiêm được ghi nhận nhờ khả năng tổ chức và điều hành đội bóng trong bối cảnh thiếu vắng nhân sự quan trọng. Trong khi đó, Lucao do Break nổi bật với những đóng góp chuyên môn, góp phần giúp Ninh Bình duy trì hiệu quả thi đấu trong giai đoạn đầu mùa giải.

Ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất tháng 9, giải thưởng thuộc về Luiz Antonio của Hà Tĩnh. Tiền vệ này được vinh danh với pha lập công ở phút 16 trong trận đấu gặp Thể Công Viettel thuộc vòng 3.

Theo kế hoạch, VPF sẽ trao các danh hiệu cho đại diện Ninh Bình trước trận đấu vòng 5 gặp Công an TPHCM, diễn ra ngày 25/10 trên sân Ninh Bình.

Cơ hội củng cố ngôi đầu bảng

Trên bảng xếp hạng V-League 2026/27, Ninh Bình đang dẫn đầu với 10 điểm, bằng điểm Công an Hà Nội nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Cuộc tiếp đón Công an TPHCM vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Một kết quả thuận lợi không chỉ giúp Ninh Bình củng cố vị trí dẫn đầu mà còn tiếp tục khẳng định tham vọng cạnh tranh ở mùa giải năm nay.

Ba danh hiệu tháng 9 là sự ghi nhận cho màn trình diễn của đội bóng cố đô, đồng thời tạo thêm động lực để Ninh Bình duy trì phong độ trong chặng đường tiếp theo của V-League 2026/27.