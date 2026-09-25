CLB Niềm tin số Lai Châu chung tay vì không gian mạng an toàn, lành mạnh

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt CLB Niềm tin số Lai Châu. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Tham dự hội nghị có Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; đại diện một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng đông đảo KOL, nhà sáng tạo nội dung, quản trị viên các hội, nhóm, fanpage đang hoạt động tại Lai Châu.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về vai trò của KOL trong bối cảnh chuyển đổi số và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; triển khai chiến dịch “Tin AI” nhằm nâng cao nhận thức, phòng, chống tin giả trên không gian mạng. Công an tỉnh cũng thông tin về tình hình an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trên môi trường số.

Nhiều nội dung trao đổi tập trung làm rõ trách nhiệm của KOL, quản trị viên trong định hướng thông tin, kiểm chứng nguồn tin và nâng cao khả năng nhận diện, ứng phó với thông tin xấu, độc.

Các KOL, quản trị viên cũng chia sẻ những khó khăn trong quản trị hội, nhóm và sản xuất nội dung; trao đổi kinh nghiệm nhận diện, kiểm chứng tin giả, phòng ngừa lừa đảo trực tuyến, xử lý thông tin phát sinh và định hướng dư luận trên không gian mạng.

Ký kết giao ước tuân thủ pháp luật và quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Nhân dịp này, Công an tỉnh Lai Châu công bố quyết định ra mắt CLB “Niềm tin số Lai Châu”; đại diện Phòng An ninh mạng cùng các KOL, quản trị viên đã ký Bản giao ước cam kết tuân thủ pháp luật, kiểm duyệt nội dung, quảng cáo trung thực, không tiếp tay cho hàng giả, tin giả; chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, Đại tá Tao Văn Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị Ban Điều hành và các thành viên CLB đề cao trách nhiệm trong hoạt động trên không gian mạng; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, tuân thủ pháp luật, tăng cường phối hợp, trao đổi và hỗ trợ kỹ năng số. Đồng thời, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý hoặc thông tin đến cơ quan chức năng về những nội dung sai lệch, vi phạm pháp luật.

Việc ra mắt CLB “Niềm tin số Lai Châu” tạo thêm kênh phối hợp giữa lực lượng Công an với KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung, qua đó lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao trách nhiệm xã hội và góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh, lành mạnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.