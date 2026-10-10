CLB Khỉ Vàng và G80++ vô địch Giải Golf các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2026

Các đội giành chức vô địch Giải Golf các CLB Hà Nội mở rộng 2026 ăn mừng chiến thắng. Ảnh: BTC

Cuộc đua ở cả hai bảng đấu diễn ra quyết liệt, với khoảng cách điểm số giữa các CLB không quá lớn. Cục diện liên tục thay đổi, buộc các đội phải duy trì sự tập trung, bản lĩnh và phối hợp hiệu quả trong từng hố đấu. Những màn bám đuổi đến thời điểm quyết định đã tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu năm nay.

Các đội tuyển ăn mừng chiến thắng. Ảnh: BTC

Ở bảng Nam, CLB golf Khỉ Vàng thi đấu nổi bật để giành chức vô địch. CLB Hanoi West Golf Club xếp thứ Nhì, CLB golf Họ Lê giành giải Ba, còn CLB VinGolf đứng thứ Tư.

Tại bảng Nữ, CLB golf G80++ khẳng định vị thế để bước lên bục cao nhất. CLB Thăng Long TM giành giải Nhì, Ruby Golf Club xếp thứ Ba và CLB golf Luật sư Hà Nội đứng thứ Tư.

CLB golf G80++ vô địch bảng Nữ. Ảnh: BTC

Ban Tổ chức cũng trao giải Phong cách cho CLB golf Lộ Bàng Thổ ở bảng Nam và CLB golf Đinh Mão ở bảng Nữ.

Với chủ đề “Dấu ấn di sản - Khát vọng tương lai”, giải đấu không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn mang ý nghĩa tri ân những người đặt nền móng cho phong trào golf Thủ đô, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển của cộng đồng golf Hà Nội trong giai đoạn mới.

Giải Golf các CLB Hà Nội mở rộng 2026 là giải đấu thường niên chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) do Hội Golf Hà Nội tổ chức. Ảnh: BTC

Giải diễn ra trong không khí chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết giữa các CLB. Qua chín lần tổ chức, Giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội mở rộng tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào golf, xây dựng cộng đồng golf Thủ đô đoàn kết, phát triển và hướng tới những mục tiêu mới.