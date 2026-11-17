Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết CLB Hải Phòng sẽ thay thế HLV trưởng sau khi ông Đặng Văn Thành bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Đội bóng đất Cảng bày tỏ sự quan tâm đến huấn luyện viên Velizar Popov nhưng cuối cùng lựa chọn người cũ Dylan Kerr.

Cựu hậu vệ người Anh đã có mặt tại Hải Phòng và bắt tay vào công tác huấn luyện ngay từ chiều 16/11. Ngay cả các cầu thủ Hải Phòng cũng bất ngờ với quyết định của cá nhân ông Đặng Văn Thành.

CLB Hải Phòng đặt niềm tin vào một nhà cầm quân với mức chi phí vừa phải và vẫn có kinh nghiệm tại V.League. Ngoài ra, ông Dylan Kerr cũng có sự hiểu biết và thân thuộc về V.League cũng như câu lạc bộ Hải Phòng.

HLV Đặng Văn Thành chia tay CLB Hải Phòng.

Trong quá khứ, ông Dylan Kerr từng là HLV thể lực của đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia sinh năm 1967 từng nắm vai trò tạm quyền ở CLB Khánh Hòa và Hải Phòng trong giai đoạn 2012-2013. Đến năm 2014, Dylan Kerr được bổ nhiệm là HLV chính thức của CLB Hải Phòng và cùng học trò giành danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia.

HLV Đặng Văn Thành trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hải Phòng và được xem như niềm tự hào của sân Lạch Tray. Ông cũng từng là một trong những tiền đạo tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, cựu danh thủ này từng vừa thi đấu vừa làm huấn luyện viên tạm quyền thời gian ngắn cho CLB Hải Phòng khi bước sang tuổi 25.

Huấn luyện viên Đặng Văn Thành quyết định từ nhiệm không phải vì vấn đề thành tích. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam thay vị trí của ông Chu Đình Nghiêm từ cuối mùa trước. Mùa này, Hải Phòng giành 10 điểm sau 7 trận - xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng - thành tích ít người nghĩ tới trước khi V.League 2026/27 khởi tranh.