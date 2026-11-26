Hội nghị do Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hắc Long Giang chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan văn hóa và du lịch tại Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và Y Xuân, thu hút hơn 200 đại biểu gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và đối tác du lịch từ 7 quốc gia cùng hai đặc khu Hồng Kông, Ma Cao

Ngày 25/11/2026, tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), đoàn công tác của CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam do ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch CLB, làm trưởng đoàn đã dự Hội nghị "Giao dịch tài sản văn hóa và du lịch tỉnh Hắc Long Giang kết hợp kết nối nguồn lực du lịch đón khách quốc tế".

Hoạt động diễn ra trong "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027" (được lãnh đạo cấp cao hai nước tuyên bố khởi động ngày 15/4/2026) và trùng với thời điểm Hắc Long Giang triển khai chương trình phát triển du lịch băng tuyết mùa đông 2026 - 2027 từ ngày 8/11/2026 đến 28/2/2027.

Hội nghị do Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Hắc Long Giang chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan văn hóa và du lịch tại Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh và Y Xuân, thu hút hơn 200 đại biểu gồm cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và đối tác du lịch từ 7 quốc gia cùng hai đặc khu Hồng Kông, Ma Cao. Chuyến công tác và famtrip tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng mạng lưới đối tác, nghiên cứu sản phẩm, giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam Nguyễn Ngọc Tấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại lễ đón tiếp đoàn famtrip Việt Nam và tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tấn đánh giá Hắc Long Giang có nhiều lợi thế cho khách Việt Nam nhờ cảnh quan mùa đông, trải nghiệm băng tuyết, kiến trúc đặc trưng ở Cáp Nhĩ Tân, ẩm thực và bản sắc địa phương, phù hợp xu hướng khám phá tuyết trắng và lễ hội mùa đông.

Ông cho biết doanh nghiệp Việt Nam muốn khảo sát trực tiếp chất lượng dịch vụ, lưu trú, điểm tham quan, vận chuyển và khả năng tổ chức tour, đồng thời nghiên cứu kỹ thời điểm khởi hành, lịch trình, thời tiết, trang phục, chi phí và chất lượng phục vụ trước khi tư vấn và xây dựng sản phẩm cạnh tranh.

Ở chiều ngược lại, CLB muốn quảng bá điểm đến Việt Nam tới doanh nghiệp và người dân Hắc Long Giang nhờ lợi thế khí hậu nhiệt đới, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực và sự thân thiện của người dân cho các chương trình nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa và trải nghiệm bản địa.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn chào đón du khách Hắc Long Giang đến Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến khắp Việt Nam, đồng thời mong đón doanh nghiệp lữ hành, cơ quan xúc tiến du lịch và đơn vị truyền thông của tỉnh sang khảo sát tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa hợp tác thực chất, Chủ tịch CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam đề xuất ba định hướng trọng tâm:

- Kết nối doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan để xây dựng chương trình du lịch thử nghiệm theo cả hai chiều khách, trao đổi cụ thể lịch trình, mùa khởi hành, mức giá, tiêu chuẩn phục vụ và tiếp nhận phản hồi sau mỗi chuyến đi để điều chỉnh, hoàn thiện, đánh giá sức mua và khả năng khai thác trước khi tổ chức đoàn thường xuyên.

- Tăng cường trao đổi thông tin về kết nối hàng không, đường sắt, thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan và phương thức thanh toán vì đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, khả năng tổ chức tour và quyết định lựa chọn điểm đến của du khách.

- Thiết lập đầu mối liên lạc thường xuyên giữa CLB với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp du lịch tỉnh Hắc Long Giang; kết nối hội viên phù hợp từng lĩnh vực và phối hợp tổ chức đoàn khảo sát, gặp gỡ doanh nghiệp, xúc tiến tại Việt Nam và Hắc Long Giang.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn khẳng định hợp tác du lịch chỉ phát triển bền vững khi cam kết và thiện chí được cụ thể hóa bằng sản phẩm, thị trường và hiệu quả kinh doanh, đồng thời cam kết CLB tiếp tục đồng hành, kết nối hội viên, trao đổi thông tin thị trường và hỗ trợ phát triển sản phẩm hai chiều thông qua các cuộc gặp gỡ, khảo sát và đoàn khách thực tế.