CLB Đồng Nai trước thử thách Thép Xanh Nam Định

Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu Đồng Nai cải thiện được khả năng tổ chức tấn công và giữ vững sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Điểm tựa sân nhà và cú hích tinh thần

Sân nhà và cổ động viên nhà là điểm tựa của Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai khi đón tiếp Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Nguyễn Tấn

Một điểm giành được trên sân Bắc Ninh chưa thể giúp Đồng Nai thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng có ý nghĩa quan trọng với đội bóng đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn. Sau ba thất bại liên tiếp, trận hòa 0-0 ở vòng 4 là lần đầu tiên thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng có điểm tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Kết quả ấy chưa giải quyết được những vấn đề chuyên môn, song ít nhất giúp đội bóng tân binh giải tỏa phần nào áp lực tâm lý trước khi trở về sân nhà tiếp đón Thép Xanh Nam Định.

Điều đáng chú ý là CLB Đồng Nai vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau 4 vòng đấu đầu tiên. Hàng công chưa tìm được tiếng nói chung, khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng còn hạn chế, trong khi hệ thống phòng ngự đã để lọt lưới 6 lần. Đây là những con số cho thấy đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Dù vậy, trận hòa Bắc Ninh cũng đem lại những tín hiệu tích cực. Đồng Nai đã cho thấy khả năng đứng vững trong những thời điểm chịu sức ép, đồng thời tạo được một số cơ hội đáng chú ý. Tình huống Tự Nhân dứt điểm trúng cột dọc là minh chứng cho việc đội bóng không hoàn toàn bế tắc, dù sự thiếu chính xác ở khâu kết thúc vẫn là điểm nghẽn lớn nhất. Trong bối cảnh ấy, sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để Đồng Nai tìm kiếm sự khởi sắc. Sự cổ vũ của khán giả không chỉ tạo thêm động lực cho các cầu thủ mà còn có thể giúp đội bóng tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Sau khi đã có điểm số đầu tiên, Đồng Nai cần hướng đến một tâm thế chủ động hơn, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu hạn chế bàn thua như ở những vòng đấu trước. Tuy nhiên, chủ động không đồng nghĩa với mạo hiểm. Trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến, việc đẩy cao đội hình thiếu tính toán có thể khiến Đồng Nai trả giá. HLV Nguyễn Việt Thắng cần tìm được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, đặc biệt là khả năng tổ chức phản công nhanh, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương và tận dụng tốt những tình huống cố định.

Với Đồng Nai, mục tiêu trước mắt không nhất thiết phải là một trận đấu áp đảo đối thủ, mà quan trọng hơn là tạo được thế trận có tổ chức, hạn chế sai sót và chắt chiu từng cơ hội. Một kết quả tích cực trước Nam Định sẽ có giá trị vượt ra ngoài ba điểm, bởi nó có thể tạo cú hích tinh thần cần thiết cho hành trình tiếp theo tại V.League.

Nam Định nhỉnh hơn, nhưng Đồng Nai vẫn hy vọng có điểm

Công Phượng đang nỗ lực trên sân tập để tìm bàn thắng đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Nguyễn Tấn

Xét về tương quan lực lượng và phong độ từ đầu mùa, Thép Xanh Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Sau 4 vòng đấu, đội bóng thành Nam giành được 7 điểm với hai chiến thắng, một trận hòa và một thất bại, ghi 7 bàn và để thủng lưới 4 lần. Đáng chú ý, chiến thắng 2-0 ngay trên sân Thanh Hóa ở vòng đấu gần nhất cho thấy Nam Định vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh và biết cách giành kết quả thuận lợi trong những chuyến làm khách.

Ngược lại, Đồng Nai mới có 1 điểm, chưa ghi bàn và đã nhận 6 bàn thua. Khoảng cách về kết quả phản ánh phần nào sự khác biệt giữa hai đội trong giai đoạn nhập cuộc mùa giải. Dẫu vậy, Nam Định sẽ không có được đội hình tối ưu trong chuyến làm khách lần này. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi hai ngoại binh Ezequiel Santos Da Silva và Romulo Da Silva Machado cũng không thể ra sân do phải chấp hành án kỷ luật. Đây là những tổn thất đáng kể, nhất là khi đội khách phải tính toán lại phương án tổ chức tấn công và bố trí nhân sự ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu Đồng Nai xem những tổn thất ấy là cơ hội để chủ quan. Nam Định vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có Phạm Tuấn Hải cùng những nhân tố có khả năng tạo đột biến từ tuyến giữa và hai hành lang cánh. Chiều sâu đội hình cũng giúp đội khách có thêm lựa chọn thay thế, giảm bớt phần nào ảnh hưởng từ các trường hợp vắng mặt. Ở chiều ngược lại, Đồng Nai cũng gặp khó khăn về nhân sự khi hàng thủ thiếu Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn.

Sau trận hòa Bắc Ninh, Đồng Nai đã có điểm tựa đầu tiên để vực dậy tinh thần. Nhưng trước một Nam Định vẫn sở hữu nhiều nhân tố có thể định đoạt trận đấu, đội chủ nhà cần nhiều hơn sự hưng phấn. Đó phải là một thế trận kỷ luật, sự tập trung trong phòng ngự và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Nếu làm được điều đó, Công Phượng và các đồng đội có quyền hy vọng vào một kết quả tích cực, dù thử thách phía trước vẫn rất lớn.