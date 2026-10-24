CLB Đồng Nai thua đậm Thép Xanh Nam Định

Trận thua tiếp tục đẩy thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vào tình thế khó khăn ở cuối bảng xếp hạng.

Các cầu thủ CLB thành phố Đồng Nai có trận lép vế hoàn toàn trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: ĐVCC

Trước trận đấu, Nam Định thiếu tiền đạo Nguyễn Xuân Son do chấn thương, cùng hai ngoại binh Ezequiel Santos và Romulo Da Silva phải vắng mặt vì án kỷ luật. Trong khi đó, CLB Đồng Nai cũng không có lực lượng tốt nhất, đáng chú ý là Công Phượng gặp vấn đề về thể trạng, không thể ra sân.

Nhập cuộc thận trọng, hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, từ khoảng phút 20, Nam Định bắt đầu gia tăng sức ép với những pha lên bóng tốc độ của Tuấn Hải, Mạnh Quỳnh và Lâm Ti Phông. Những đường chuyền thiếu chính xác của đội chủ nhà càng tạo điều kiện để đội khách liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Văn Phong. Dù tạo ra nhiều cơ hội, Nam Định vẫn không thể ghi bàn trong hiệp 1.

Cầu thủ Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Thế cân bằng nhanh chóng bị phá vỡ ngay đầu hiệp 2. Phút 47, Mạnh Quỳnh tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Đồng Nai, thoát xuống ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 57, Trần Ngọc Sơn nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa chìm đẹp mắt. Hàng phòng ngự chủ nhà tiếp tục bộc lộ nhiều sơ hở, tạo điều kiện để Lâm Ti Phông ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Trong những phút bù giờ cuối cùng, Văn Vĩ ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách. Thất bại nặng nề ngay trên sân nhà khiến đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng.