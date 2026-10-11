CLB Doanh nhân trẻ 8X Việt Nam ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Lưu Công Thành, Nguyễn Như Kiên, cùng đông đảo đại biểu và doanh nhân hội viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Ban Chấp hành CLB Doanh nhân trẻ 8X Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 thành viên.

Ban Chấp hành CLB Doanh nhân trẻ 8X Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 thành viên, đại diện cho cộng đồng doanh nhân thuộc thế hệ 8X đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, anh Đặng Hồng Anh đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, lấy hiệu quả kinh doanh của hội viên làm thước đo.

Theo ông, các chương trình kết nối cần hướng đến kết quả thực chất, tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đồng thời xây dựng cộng đồng doanh nhân hoạt động uy tín, có kỷ luật và tinh thần tiên phong. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới phương thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và gắn tăng trưởng với phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, CLB được đề nghị tích cực tham gia các chương trình của Trung ương Hội, tăng cường hợp tác với các tổ chức trong hệ thống Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và phát huy trách nhiệm với cộng đồng. Đây được xem là những hướng hoạt động quan trọng để nâng cao vai trò của tổ chức hội, đồng thời tạo thêm giá trị cho hội viên.

Đại diện Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, anh Lê Văn Cường, Chủ tịch CLB Doanh nhân trẻ 8X Việt Nam, khẳng định quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, tăng cường kết nối giữa các thành viên, thúc đẩy hợp tác kinh doanh và xây dựng CLB phát triển vững mạnh.

Theo định hướng này, hoạt động của CLB không chỉ dừng ở giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mà cần mở rộng thành các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hội viên. Việc kết nối nguồn lực, chia sẻ cơ hội thị trường và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển được kỳ vọng tạo nền tảng cho cộng đồng doanh nhân trẻ tăng trưởng ổn định hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, CLB cũng tổ chức Giải Pickleball đồng đội Doanh nhân trẻ toàn quốc năm 2026. Hoạt động tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nhân và mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương.

Sự kết hợp giữa hoạt động tổ chức, kết nối kinh doanh và giao lưu thể thao cho thấy định hướng xây dựng cộng đồng doanh nhân vừa có năng lực phát triển doanh nghiệp, vừa đề cao tinh thần đồng hành. Với Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là giai đoạn để cụ thể hóa các mục tiêu thành chương trình hành động, tạo ra kết quả rõ nét cho hội viên và đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.