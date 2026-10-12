CLB Doanh nhân Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò kết nối doanh nhân, thúc đẩy giao thương

Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: QTBC

Ngày 13/10/2025, CLB Doanh nhân Quảng Trị chính thức ra mắt, xác lập phương châm hoạt động “Kết nối-Giao thương-Phát triển”. Sau hơn một năm hình thành và phát triển, CLB đã kết nối hơn 380 doanh nghiệp, với hơn 160 thành viên chính thức; giá trị giao thương ghi nhận thông qua hoạt động kết nối đạt hơn 270 tỉ đồng.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng CLB Doanh nhân Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: QTBC

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, CLB Doanh nhân Quảng Trị đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ kết nối tin cậy của doanh nhân quê hương. CLB hướng đến mục tiêu mở rộng mạng lưới trên cả nước, nâng số thành viên chính thức lên hơn 360 và phấn đấu đạt hơn 500 tỉ đồng giá trị giao thương kết nối.

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình - Ảnh: QTBC

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau một năm hoạt động, CLB Doanh nhân Quảng Trị đã từng bước phát huy vai trò kết nối doanh nhân, thúc đẩy giao thương, quảng bá sản phẩm quê hương và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, việc xây dựng showroom trưng bày sản phẩm Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh đã góp phần đưa sản phẩm của tỉnh đến gần hơn với thị trường lớn…

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể CLB Doanh nhân Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: QTBC

Đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nhân Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục đồng hành với tỉnh kết nối thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm quê hương; kết nối nhà đầu tư, nghiên cứu triển khai các dự án có hiệu quả và chia sẻ tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương…

Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: QTBC

Dịp này, tập thể CLB Doanh nhân Quảng Trị tại TP. Hồ Chí Minh và 3 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2025-2026.