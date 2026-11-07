CLB Doanh nhân Quảng Bình tại Đà Nẵng xây dựng căn nhà Đại đoàn kết thứ 5 tại Quảng Trị

Ngày 7/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Quảng Bình tại Đà Nẵng và các đoàn thể tổ chức khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hoàng Thị Thắm (sinh năm 1975), trú tại thôn Quảng Tiên, xã Nam Ba Đồn.

CLB Doanh nhân Quảng Bình tại Đà Nẵng và xã Nam Ba Đồn trao kinh phí, khởi công xây nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Thắm.

Bà Hoàng Thị Thắm thuộc diện hộ nghèo, là phụ nữ đơn thân, hiện sống một mình. Nhiều năm qua, bà sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sinh hoạt hằng ngày. Do hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, bà không có điều kiện tự xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Thắm, CLB Doanh nhân Quảng Bình tại Đà Nẵng đã vận động hội viên đóng góp, hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Cùng với đó, xã Nam Ba Đồn trích 40 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo; gia đình và bà con địa phương đóng góp thêm khoảng 50 triệu đồng. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 150 triệu đồng, giúp bà Thắm có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

Ông Hoàng Chí Tình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Ba Đồn cho biết, hiện trên địa bàn xã còn 9 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Nhiều căn nhà đã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn, nhất là trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa bão.

Đại diện xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Thắm.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Thắm.

Theo ông Tình, việc hỗ trợ xây dựng nhà cho bà Thắm là hết sức cần thiết, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Nguồn hỗ trợ từ CLB Doanh nhân Quảng Bình tại Đà Nẵng, cùng sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và người dân địa phương sẽ giúp bà có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Đáng chú ý, đây là căn nhà Đại đoàn kết thứ 5 được CLB Doanh nhân Quảng Bình tại Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Quảng Trị trong hai năm qua. Toàn bộ kinh phí được huy động từ sự đóng góp, ủng hộ của các hội viên câu lạc bộ.

Hoạt động không chỉ góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của đội ngũ doanh nhân xa quê, hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực.