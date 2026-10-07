CLB Công an TP. Hồ Chí Minh làm khách Ratchaburi: Thử thách cực đại ngày ra quân Cúp câu lạc bộ Đông Nam Á 2026/27

HLV CLB Công an TP. Hồ Chí Minh Arthur Diles (giữa) họp báo trước trận đấu với Ratchaburi. (Nguồn: Câu Lạc Bộ Bóng Đá Công An TP. Hồ Chí Minh)

Tại Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, CLB CLB Công an TP. Hồ Chí Minh nằm ở bảng A cùng Ratchaburi, Buriram United (Thái Lan), Tampines Rovers FC (Singapore), Kuching City FC (Malaysia), Borneo FC (Indonesia) và Manila Digger FC (Philippines). Trong trận mở màn giải đấu khu vực, đại diện của V-League gặp thử thách lớn mang tên Ratchaburi.

Ratchaburi không phải đội bóng quá xa lạ với các câu lạc bộ Việt Nam. Mùa giải trước, họ từng tạo dấu ấn ở đấu trường châu lục, đáng chú ý là loại nhà vô địch V-League Thép Xanh Nam Định để giành vé đi tiếp.

Mùa này, Ratchaburi tiếp tục chinh chiến trên nhiều mặt trận lớn, bao gồm Cup C1 châu Á và giải CLB Đông Nam Á. Vì vậy, đội bóng xứ chùa vàng có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về mặt lực lượng.

Trên sân nhà, nhiều khả năng Ratchaburi sẽ chơi tấn công. Sở hữu những tiền đạo rất chất lượng, đại diện Thai-League đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh bước vào mùa giải năm nay có nhiều sự thay đổi về nhân sự, nhưng chính điều này cũng khiến đội bóng ngành Công an thi đấu chưa được nhuần nhuyễn. Sau chiến thắng tưng bừng trước Hà Nội FC trận ra quân, họ lại bất ngờ để thua tân binh V-League Bắc Ninh ở lượt trận thứ 2 V-League.

Hành quân tới Thái Lan, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh nhiều khả năng không thể thi đấu với đội hình mạnh nhất. Bốn trụ cột Patrik Lê Giang, Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nhật Minh vừa thi đấu xong ở FIFA ASEAN Cup 2026, có thể được HLV Arthur cho nghỉ ngơi để tránh chấn thương vì quá tải.

Trận CLB Công an TP. Hồ Chí Minh vs Ratchaburi diễn ra vào lúc 19h ngày 7/10 tại Thái Lan.