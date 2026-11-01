CLB Công an TP.HCM thua sát nút Đà Nẵng

CLB Công an TPHCM để thua trên sân nhà trước đội khách Đà Nẵng. Ảnh: CLB Công an TPHCM.

Trong 10 phút đầu trận, CLB Công an TP.HCM và Đà Nẵng nhập cuộc cởi mở, tạo ra thế trận đôi công nhưng chưa có cú dứt điểm trúng đích đáng chú ý. Đội chủ nhà dần chiếm quyền kiểm soát bóng và tạo sức ép lên phần sân đối phương.

Phút 11, Olaha Mạnh Đức đón đường phất bóng dài rồi dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Một phút sau, tiền đạo này tiếp tục thử vận may bằng cú sút từ ngoài vùng cấm, buộc thủ môn Đỗ Sỹ Huy phải trổ tài cản phá.

Tuy nhiên, khi đang chịu sức ép, Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 17. Từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Mattias Fracchia bật cao đánh đầu, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép, đội chủ nhà vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Đà Nẵng. Những nỗ lực trong phần còn lại của hiệp một không giúp CLB Công an TP.HCM tìm được bàn thắng.

Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0 nghiêng về Đà Nẵng.

Sau giờ nghỉ, CLB Công an TP.HCM đưa Williams Minh Hoàng và Narvaez vào sân thay Đào Quốc Gia và Khoa Ngô nhằm tăng cường sức tấn công. Đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình, nhưng Đà Nẵng cũng chủ động tổ chức phản công thay vì lùi sâu phòng ngự.

Phút 53, Nguyễn Thái Quốc Cường thực hiện đường chọc khe xé toang hàng thủ đội khách, nhưng Williams Minh Hoàng không thể khống chế bóng thành công khi xâm nhập vùng cấm.

Cơ hội đáng tiếc nhất của đội chủ nhà đến ở phút 60. Từ đường chuyền của Jason Cummings, Aldair đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Williams Minh Hoàng có cơ hội đá bồi trước khung thành rộng mở, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ và không thắng được thủ môn Đỗ Sỹ Huy

Phút 66, HLV Arthur Diles tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi tung Nguyễn Tiến Linh vào sân nhằm cải thiện khả năng tấn công. Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà kiểm soát bóng và liên tục dâng cao tìm bàn gỡ. Dù vậy, các phương án tấn công không mang lại hiệu quả. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội khách.

Sau vòng 6, CLB Công an TP.HCM vẫn đứng thứ 6 với 10 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 3 điểm. Trong khi đó, chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 8 với 9 điểm. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi 2 trận thắng của thầy trò HLV Arthur Diles tại V.League.