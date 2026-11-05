CLB Công an TP.HCM được về đá sân nhà sau hơn 6 tháng nâng cấp

Theo thông tin mới nhất, CLB Công an TP.HCM đang lên kế hoạch trở lại sân Thống Nhất trong tháng 11, khi một số hạng mục quan trọng của sân vận động này đã cơ bản hoàn thành sau thời gian sửa chữa. Cụ thể, đội bóng miền Nam dự kiến lựa chọn sân Thống Nhất làm địa điểm tổ chức màn so tài với Buriram United (Thái Lan) tại lượt trận thứ hai bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027, diễn ra lúc 19h30 ngày 18/11.

CLB Công an TP.HCM đang chơi khá tốt ở mùa giải 2026-2027.

Nếu được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp thuận, đây sẽ là trận đấu đánh dấu sự trở lại của CLB Công an TP.HCM trên sân Thống Nhất sau hơn nửa năm phải thi đấu tại địa điểm khác.

Trước đó, sân Thống Nhất bắt đầu được sửa chữa, nâng cấp từ ngày 24/3/2026 nhằm phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 và các sự kiện thể thao khác. Trong thời gian sân Thống Nhất thi công, Công an TP.HCM phải chuyển sang sử dụng sân Bình Dương làm sân nhà từ cuối mùa giải 2025-2026. Đây cũng là địa điểm tổ chức các trận sân nhà của đội bóng tại V-League 2026-2027 trong những vòng đấu vừa qua.

Theo kế hoạch, dự án cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất có tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng, với thời gian thi công dự kiến 360 ngày. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào cuối quý I/2027. Tuy nhiên, để kịp phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, một số hạng mục quan trọng được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/11.

Trong đó, mặt cỏ, đường chạy điền kinh và hệ thống chiếu sáng là những hạng mục cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu. Theo lịch trình, sân Thống Nhất sẽ là địa điểm tổ chức môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đáng chú ý, đối thủ mà Công an TP.HCM dự kiến tiếp đón trong ngày trở lại sân Thống Nhất là Buriram United, đội bóng vừa giành chức vô địch Cúp các CLB Đông Nam Á mùa giải 2025-2026. Đây được dự báo là thử thách không dễ dàng đối với đoàn quân của HLV Arthur Diles trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng.

Ở lượt trận đầu tiên bảng A, Công an TP.HCM hòa Ratchaburi FC (Thái Lan) với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp đội bóng Việt Nam có được 1 điểm và tạm đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Buriram United cũng có 1 điểm sau trận hòa 0-0 trước Borneo FC (Indonesia). Vì vậy, màn so tài sắp tới có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong việc cải thiện vị trí và tích lũy điểm số tại giải đấu khu vực.

Trước khi bước vào trận đấu này, Công an TP.HCM đang gặp những khó khăn nhất định tại V-League 2026-2027. Ở vòng 6, đội bóng của HLV Arthur Diles bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng 0-1 ngay trên sân Bình Dương. Dù tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng các chân sút của Công an TP.HCM lại thi đấu khá kém duyên và không thể tận dụng được.

Thất bại này khiến Công an TP.HCM chấm dứt chuỗi hai chiến thắng liên tiếp, đồng thời đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 6 vòng đấu. Trong bối cảnh đó, việc được trở lại sân Thống Nhất có thể mang đến thêm động lực cho Tiến Linh và các đồng đội trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải.